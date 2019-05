Hublot et WBC unissent leurs forces à la légendaire « NUIT DES CHAMPIONS »

"Une fois de plus, nous avons l'immense honneur et privilège de faire équipe avec le WBC et des champions de boxe emblématiques pour une soirée historique ici à Las Vegas ! Nous sommes fiers d'avoir collecté plus d' 1 million de dollars ce soir au profit du fonds WBC José Sulaimán Boxers Fund et nous célébrons la fusion des compétiteurs de renommée mondiale avec l'horlogerie suisse. Notre collaboration se poursuit et souligne notre soutien continu à cet art noble qu'est la boxe. OU Cette collaboration marque notre soutien continu à cet art noble qu'est la boxe."

- Ricardo Guadalupe

PDG, HUBLOT

"Aujourd'hui est l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je suis reconnaissant envers Hublot, Jean Claude Biver et Ricardo Guadalupe d'avoir rejoint le WBC lors de la création de ce Fonds pour les boxeurs afin de soutenir nos héros présents et passés qui ont des difficultés financières."

- Mauricio Sulaimán

Président du WBC

L'historique « Nuit des champions » a démarré avec un tapis rouge et un cocktail pour les VIPs, les médias, les clients et les champions de boxe légendaires. Les participants étaient assis pour un diner formel en présence de quelques-unes des légendes vivantes de la boxe : Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Julio César Chávez, Roberto Duran, Zou Shiming, Thomas Hearns, George Foreman, Oscar De la Hoya, Vitali Klitschko, Jeff Fenech and Hozumi Hasegawa. D'autres célébrités ont assisté à l'évènement pour soutenir l'initiative, notamment le musicien Carlos Santana ainsi que la personnalité de la télévision mexicaine, Jacky Bracamontes

Le fonds WBC José Sulaimán Boxers Fund, créé en 2012 conjointement avec Hublot, a pour but de préserver la sécurité, la santé et le bien-être des athlètes. Depuis sa création, le fonds a collecté et distribué plus de 1,2 million de dollars aux boxeurs à la retraite ayant des difficultés financières et médicales, telles que le logement, les dépenses courantes et les frais médicaux. Hublot fait preuve d'un engagement constant envers le WBC en 2019, en mettant aux enchères des lots uniques dont tous les bénéfices iront au fonds, avec notamment la possibilité d'entrer sur le ring lors du combat Canelo c/ Jacobs le jour suivant, le lancement de la première balle pour l'une des meilleures équipes de Baseball de la MLB, et une leçon de boxe privée donnée par un champion poids lourd du WBC. Par ailleurs, des objets exclusifs, tels que le dernier gant connu signé par Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, un club de golf signé par Dustin Johnson ainsi qu'une paire de chaussures signée par Kobe Bryant ont été vendus lors d'une tombola et d'une vente aux enchères. La soirée fut un formidable succès, Hublot et le WBC ayant réuni 1,2 million de dollars dont la totalité servira à soutenir le Fonds José Sulaimán Boxers Fund !

Pour célébrer le partenariat de Hublot avec WBC, l'horloger suisse a créé une montre Big Bang Unico WBC dans deux styles différents avec un bracelet en alligator vert incarnant le design unique de l'emblématique ceinture du championnat, la reconnaissance la plus élevée accordée à un boxeur. Le premier modèle présente un boîtier en céramique verte entièrement polie avec un cadran noir mat ajouré. Hublot propose également une version en King Gold 18K.

La Big Bang Unico WBC en céramique verte a été offerte à tous les champions de boxe.

HUBLOT

Créé en Suisse en 1980, HUBLOT se définit par son innovation qui a commencé par l'association originale de l'or et du caoutchouc. Cet « art de la fusion » émane de l'imagination de son président visionnaire, Jean-Claude Biver, et est stimulé par le PDG Ricardo Guadalupe depuis 2012.

Le lancement de l'emblématique Big Bang, récompensée à de multiples reprises en 2005 a ouvert la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), de la simple montre à la montre très sophistiquée, établissant ainsi l'ADN extraordinaire de l'horloger suisse et assurant sa croissance spectaculaire.

Désireux de préserver son expertise traditionnelle et de pointe, et guidé par sa philosophie « Être le premier, différent et unique », l'horloger suisse a toujours une longueur d'avance, via ses matériaux innovants (Magic Gold résistant aux rayures, céramiques de couleurs vives, saphir), et la création de mouvements de manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

HUBLOT est une Maison de Haute Horlogerie au futur visionnaire : un futur qui lié aux évènements clés de notre temps (FIFA World CupTM (Coupe du monde de football de la FIFA), Ligue des champions de l'UEFA, UEFA EURO et Ferrari) et aux meilleurs ambassadeurs de notre époque (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Découvrez l'univers HUBLOT dans notre réseau de boutiques, situées dans des villes clés à travers le monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour et sur HUBLOT.com

À PROPOS DU WORLD BOXING COUNCIL

Le World Boxing Council est le plus grand organe de contrôle des sports professionnels liés à la boxe ? dans le monde. Nousreprésentons 166 pays ; une confrérie culturellement et économiquement variée, unie par son amour de la boxe. Le WBC est dédié à la sécurité et à l'égalité des athlètes qui pratiquent ce sport. En 2006, le WBC a fêté le treizième anniversaire de José Sulaimán, le Président de l'organisation. La mission de M. Sulaimán a toujours été de trouver différentes manières pour notre communauté de partager la richesse de notre humanité avec les autres. Sous sa direction, le World Boxing Council a donné plus d'un million de dollars à l'UCLA, a aidé les victimes du Tsunami en envoyant des docteurs et du matériel, a tenu des levées de fonds par les personnes anéanties par Katrina, a payé les opérations et a financé la survie d'anciens héros de notre sport. Nous sommes tous des battants, mais certains d'entre nous sont des champions. Rejoignez les World Boxing Cares et devenez un grand champion en soutenant les petits champions.

Big Bang Unico WBC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RÉFÉRENCE BOÎTIER DOS DU BOÎTIER LUNETTE Céramique verte : 411.GX.1189.LR.WBC19 Édition limitée à 100 pièces Or jaune et céramique verte : 411.VG.1189.LR.WBC19 Édition limitée à 50 pièces Céramique verte : céramique verte microbillée et polie Or jaune et céramique verte : Or jaune 18 ct satiné et poli Diamètre : 45 mm Épaisseur : 15,45 mm Étanchéité : 10 ATM (100 m) Céramique verte : céramique verte microbillée cristal saphir Or jaune et céramique verte : or jaune 18 ct satiné et poli cristal saphir Céramique verte microbillée et polie 6 vis en or jaune de forme H-







CADRAN ET AIGUILLES MOUVEMENT BRACELET & BOUCLE PRIX (le 3 mai 2019) Ossature noire mate HUB1242 : UNICO Manufacture Chronograph à remontage automatique mouvement flyback avec roue à colonnes et date à 3 heures Fréquence : 4 Hz (28 800 A/h) Puissance de réserve : 72 heures Nbre de composants : 330 Pierres : 38 Bracelet en alligator vert et caoutchouc noir Céramique noire ou or jaune 18 ct et fermoir à boucle déployante en titane noir plaqué Céramique verte : 26 900 CHF 27 900 EUR 28 300 USD 23 400 GBP Or jaune et céramique verte : 36 900 CHF 38 300 EUR 38 800 USD 32 100 GBP

