HUBLOT FAZ PARCERIA COM LEDGER PARA COMBINAR TECNOLOGIA DE PONTA DE CRIPTOMOEDAS E A ANTIGA MOEDA "ELECTRUM" COM A TRADICIONAL ARTE DE FAZER RELÓGIOS

"Tendo atuado como parceiro de cronometragem da Crypto Finance Conference de janeiro de 2022 em St. Moritz, é com grande prazer que apresento hoje um relógio que combina as várias possibilidades fascinantes que ligam a tecnologia de ponta das criptomoedas e a arte de fazer relógios mecânicos de última geração. Acredito firmemente que este é o ano em que o setor de relógios adotará as criptomoedas. A Hublot sempre foi pioneira, única, diferente, e estamos extremamente orgulhosos e entusiasmados em apresentar um relógio suíço luxuoso que une estes dois mundos apaixonados e criativos de uma maneira tão histórica e tangível. A história mostrará o Hublot Big Bang Unico Ledger como uma colaboração marcante que estabelece o novo padrão para pessoas visionárias que adoram relógios, criptomoedas e moldar o futuro."

- RICARDO GUADALUPE

CEO DA HUBLOT

A embalagem do Big Bang Unico Ledger é composta por três elementos centrais: o relógio, uma edição limitada da carteira de criptomoedas Ledger Nano X e um estojo de relógio especial de safira.

O relógio tem como base o Big Bang, com uma caixa de cerâmica preta de 42 mm e um movimento interno de cronógrafo automático esqueletizado. O mais notável é o bisel dourado de alto contraste do relógio, forjado em "Electrum" sólido, uma liga natural de ouro e prata que foi utilizada pelas sociedades lidiana e grega por volta de 625 a 600 a.C. para cunhar as primeiras moedas conhecidas. Para o relógio, o departamento de P&D da Hublot desenvolveu uma versão especial inoxidável da liga contendo uma mistura de ouro-prata 50/50. O lema da Bitcoin em latim, "Vires in Numeris", ou força em números, está estampado seis vezes na borda externa do bisel. Juntos, estes temas captam o espírito das moedas mais antigas e mais novas do mundo. Na parte traseira da caixa, está gravado com o logotipo da Ledger e o número da edição limitada de 50 peças.

Embalada com o relógio está a Ledger & Hublot Nano X, uma chave de criptomoeda de edição limitada que só será disponibilizada com o relógio. A Nano X é a carteira de ativos digitais exclusiva da Ledger, um hardware líder de mercado habilitado para Bluetooth que oferece criptografia, proteção, gestão e crescimento com segurança de seus ativos de criptomoedas. A Nano X tem acabamento preto fosco e foi decorada com os logotipos da Ledger e da Hublot.

As carteiras serão entregues em uma caixa de apresentação especial feita de uma safira negra fumê transparente, escolhida para ilustrar a transparência e segurança da blockchain e da moeda descentralizada. O estojo também faz uma referência irônica à natureza sólida e, em determinada época, impenetrável dos cofres e caixas-fortes tradicionais, que não têm nenhuma função quando se trata de ativos digitais.

O Hublot Big Bang Unico Ledger entrará para a história como o divisor de águas – o primeiro relógio de pulso a combinar perfeitamente a arte de fabricar relógios finos com a tecnologia de ponta das criptomoedas. Pioneira, única, diferente. A Hublot adora criptomoedas!

Assista ao vídeo do produto: https://www.youtube.com/watch?v=2eufRbueSMk&ab_channel=HUBLOT.

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a Hublot é definida por seu conceito inovador, que começou com a combinação altamente original de ouro e borracha. Esta "arte da fusão" resulta da imaginação de seu visionário presidente honorário, Jean-Claude Biver, e é impulsionada pelo CEO Ricardo Guadalupe desde 2012.

O lançamento do icônico e premiado Big Bang em 2005 abriu caminho para novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), com implicações que vão desde o simples até o altamente sofisticado, estabelecendo o DNA extraordinário da fabricante de relógios suíços e garantindo seu crescimento impressionante.

Com o objetivo de preservar sua expertise tradicional e de ponta e orientada por sua filosofia de "ser pioneira, diferente e única", a fabricante de relógios suíços está sempre à frente, graças a suas inovações em materiais (Magic Gold resistente a riscos, cerâmica em cores vibrantes, safira) e à criação de movimentos de manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

A Hublot está totalmente comprometida em criar uma marca de haute horlogerie com um futuro visionário: um futuro fundido com os principais eventos de nosso tempo (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™) e os melhores embaixadores que nossa era tem a oferecer (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Descubra o universo Hublot em nossa rede de boutiques localizadas em grandes cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Singapura, Zurique e no site HUBLOT.com.

LEDGER

Fundada em Paris em 2014, a LEDGER é uma plataforma global de ativos digitais e Web 3.0. Mais de 15% dos ativos de criptomoedas do mundo são garantidos pelas carteiras digitais da LEDGER. A LEDGER desenvolveu diversos produtos e serviços para permitir que indivíduos e empresas comprem, armazenem, troquem, aumentem e gerenciem com segurança ativos de criptomoedas, incluindo as carteiras de hardware da LEDGER Nano S ou Nano X e o aplicativo Ledger Live, oferecendo aos consumidores a maneira mais fácil de começar sua jornada de criptomoedas, mantendo, ao mesmo tempo, o controle total de seus ativos digitais. Com sua facilidade de uso, a LEDGER permite que um usuário comece a investir em ativos digitais e, em última análise, alcance a liberdade financeira em um ambiente seguro e livre de estresse.

www.ledger.com

@legder

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1745181/Hublot_Big_Bang_Unico_Ledger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA