HUBLOT FÜHRT DIE LIGA AN

Die Begegnung der größten Vereine und Spieler bei der UEFA Champions League wird in Hublot-Zeit gemessen

To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot #UCL

NYON, Schweiz, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Die UEFA Champions League hat im Herzen der Spieler wie auch Fans einen ganz besonderen Platz. Sie bringt die besten Mannschaften und Spieler in einem spannenden Wettbewerb zusammen, der die Menschen verbindet und ihnen bleibende Erinnerungen schenkt. Und ganz gleich, welches Trikot, welcher Spieler oder welche Mannschaft die persönlichen Favoriten sind – in jedem Fall gibt es eine Uhr, die die Leidenschaft für das schöne Spiel auf einen Nenner bringt: die Big Bang Unico UEFA Champions League. [1] Eine Uhr, die dafür gemacht ist, die größten Fußballmomente zu erfassen – wie etwa das schnellste Tor in der Geschichte der UEFA Champions League, das nur 10,12 Sekunden nach dem Anpfiff erzielt wurde, oder die Augenblicke, in denen taktische Änderungen in den allerletzten Minuten das Spiel noch ändern.