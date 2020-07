Hublot lanciert die Big Bang Millennial Pink

NYON, Switzerland, 9. Juli 2020 /PRNewswire/ -- In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt Hublot seiner Philosophie treu, der Erste, einzigartig und anders zu sein; so auch mit dem neuesten Modell, der Big Bang Millennial Pink, die in Zusammenarbeit mit Garage Italia und Lapo Elkann entworfen wurde. Sie soll dazu inspirieren einen neuen Weg zu gehen und einen Denkanstoß für die Uhrenbranche vermitteln, angepasst an die aktuellen Entwicklungen, ausgerichtet an Trends und der Zukunft. Sie ist mehr als nur eine Uhr, sie ist eine tiefgängige Lebensphilosophie, eine Geisteshaltung.

Gender Neutral.