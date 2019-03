Hublot lanza el reloj oficial ICC Cricket World Cup 2019

Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019

El Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019 edición limitada marca el papel de Hublot como Official Timekeeper y Official Watch de la ICC Cricket World Cup 2019 de este verano que se va a llevar a cabo en Inglaterra y Gales.

"La elección del momento oportuno es esencial en el cricket. El cricket es un juego apasionado de habilidad que reúne a personas de todo el mundo. Hublot comparte esta pasión mundial y se enorgullece y emociona de presentar el reloj oficial ICC Cricket World Cup 2019 y de trabajar con la leyenda del cricket Kevin Pietersen"

Ricardo Guadalupe, consejero delegado de Hublot

Hublot, fabricante de relojes de Suiza, es un apasionado del deporte, siendo la primera marca en trabajar en el ICC (International Cricket Council) y en asociarse con estos eventos de elite internacionales de cricket, incluyendo la ICC Cricket World Cup de este verano, que se celebrará en Inglaterra y Gales.

El Hublot Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019 es el segundo reloj de cricket creado por medio de Hublot. El primero se produjo mediante una serie limitada para la ICC Cricket World Cup 2015, que ganó Australia.

El nuevo reloj es una celebración del cricket, mejorando al reloj original Hublot Cricket World Cup que se produjo hace cuatro años.

Cuenta con varios diseños característicos que conmemoran la asociación. Los detalles en gris y rojo que hay en la esfera, el engaste en cerámica pulida y acabado satinado y la correa de cuero y goma están inspirados en la paleta de color del logo del evento de este año; las manos de los contadores gemelos y los pequeños segunderos están modelados como bates de cricket; el marcador de hora con triple appliqué a las 12 en punto es un reflejo de los tres tocones de madera guardados por un bateador y la trasera del estuche de zafiro está decorada con el logo de la ICC Cricket World Cup 2019.

El estuche de 45 mm en acabado satinado y titanio pulido integra un HUB1155, una estructura de calibre de cronógrafo automático con la fecha a las 6 en punto. Solo se van a fabricar 100 piezas de este modelo.

En Baselworld 2019, Hublot también anunciará un nuevo Amigo de la Marca, el excapitán del Inglaterra Kevin Pietersen. Kevin fue un bateador explosivo y uno de los jugadores de cricket destacados de su generación. Jugó el último de sus 104 Tests en 2014, y puntuó más de 8.000 carreras a una media de 47 durante su carrera internacional de Test.

Hublot ha estado trabajando en el cricket desde que se asoció con la ICC Cricket World Cup 2015. En la actualidad, el fabricante de relojes de Suiza también cuenta con la leyenda australiana del cricket, Michael Clarke, como Embajador Oficial, y con el segundo capitán de formato limited-over de La India, Rohit Sharma, como Amigo de la Marca. En febrero, Hublot anunció al antiguo capitán ganador de Ashes con Inglaterra y comentarista internacional de cricket, Michael Vaughn, como Amigo de la Marca.

Hublot es el Official Timekeeper y Official Watch del festival de cricket de este verano, que empieza el 30 de mayo, cuando los anfitriones del torneo y mejores clasificados, Inglaterra, vayan a Sudáfrica. Durante el calendario de seis semanas de este verano, los 10 equipos clasificados jugarán entre ellos en un formato de tipo round-robin, y en total se disputarán 48 partidos. La final se celebrará el 14 de julio en el Lord's de Londres, icónico lugar de juego del cricket. Hublot será quien se encargue de cronometrar cada uno de los partidos de tipo 50-over .

El cricket es uno de los deportes más populares en todo el mundo. La ICC Cricket World Cup 2015 atrajo a una audiencia mundial estimada de más de 1.000 millones de personas. El año pasado, ICC publicó un proyecto de investigación que mostró que eran más de 300 millones de personas los que participaban en este deporte en todo el mundo.

