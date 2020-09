Hublot wird offizieller Zeitnehmer der Premier League

Die Spiele der 20 Vereine können in 880 Millionen Haushalten in 188 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder gesehen werden. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Nielsen Sports ist die Premier League mit einer Gesamtzuschauerzahl von 3,2 Milliarden die meistgesehene Fußballliga der Welt.

Hublot war nicht nur die erste Luxusmarke, die in den Fußball investierte, als sie 2006 mit der Schweizer Nationalmannschaft eine Partnerschaft einging. Mittlerweile verfügt das Unternehmen auch über eines der größten Portfolios in diesem Sport. Die Partnerschaften von Hublot umfassen internationale, europäische, nationale, Frauen- und Vereinsmeisterschaften sowie berühmte Spieler und Trainer. Dazu zählen legendäre Turniere, Vereine und Persönlichkeiten wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™, die UEFA EURO (Männer und Frauen), die UEFA Champions League (Männer und Frauen) und die Europa League, der FC Chelsea, Juventus Turin, Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam sowie lebende Legenden wie Pelé, Maradona, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, José Mourinho und Alex Morgan.

"Wir sind sehr froh und stolz, Offizieller Zeitnehmer der Premier League zu werden. Das ist ein weiterer Meilenstein für Hublot. Seit 2006 zeigen wir, dass Hublot eine große Leidenschaft für den Fußball hat und dass wir einen großen Mehrwert bieten für jedes Turnier, jeden Verein und alle Spieler, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam diese neue Partnerschaft mit Leben zu füllen, auf und neben dem Spielfeld. Hublot liebt Fußball, und unsere Partnerschaft mit der Premier League ist der beste Beweis dafür!"

— Ricardo Guadalupe

CEO von HUBLOT

Als Offizieller Zeitnehmer der Premier League wird Hublot bei jedem Spiel die Zeit messen, sowohl am Spielfeldrand als auch auf den Fernsehbildschirmen weltweit. Das Logo von Hublot wird neben der Bildschirmgrafik zu sehen sein, die den Spielstand und die Zeit zeigt. Bei jedem Spiel wird die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur auch durch die berühmte Schiedsrichtertafel in Form der Hublot Big Bang Unico vertreten sein, die der vierte Offizielle hochhält, um Verlängerungen und Auswechselungen anzuzeigen. Darüber hinaus werden die Schiedsrichter der Premier League die Spielzeiten mit einer Hublot Big Bang Luxus-Smartwatch messen, die mit Torlinientechnologie ausgerüstet ist. Zwischen den Spielen wird Hublot auf allen digitalen Plattformen der Premier League präsent sein.

"Wir freuen uns, Hublot als offiziellen Zeitnehmer der Premier League begrüßen zu dürfen. Hublot bringt eine Fülle an Erfahrung in der Sportzeitmessung mit, insbesondere im Fußball, und ist dafür bekannt, an der Spitze der Innovation zu stehen. Wir freuen uns darauf, eng zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft weiter auszubauen, um den Fans auf der ganzen Welt spannende Erlebnisse zu bieten, an den Spieltagen als auch digital."

— Richard Masters

Geschäftsführer der Premier League

"Nach einer sehr erfolgreichen vierjährigen Partnerschaft mit der Premier League richtet TAG Heuer seine Sponsoring-Investitionen schrittweise neu aus. Die Premier League ist jedoch eine fantastische Plattform, die das bisher schon beeindruckende Fußball-Portfolio von Hublot weiter aufwerten wird. Wir freuen uns, dass die Uhrensparte von LVMH diese wichtige Partnerschaft fortführen kann."

— Stéphane Bianchi

CEO, LVMH Watch and Jewelry

Hublot Loves Football – Zeitachse

2006 | Sponsor der Schweizer Fussballnationalmannschaft – die erste Fußball-Partnerschaft einer Luxus-Uhrenmarke

2008 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Österreich und der Schweiz

2008 | Offizieller Zeitnehmer von Manchester United

2010 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika

2011 | Offizieller Zeitnehmer des AFC Ajax Amsterdam

2012 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Polen und der Ukraine

2012 | Offizieller Zeitnehmer von Juventus Turin

2012 | Offizieller Zeitnehmer des FC Bayern München

2013 | Offizieller Zeitnehmer von Paris Saint-Germain

2014 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Brasilien

2015 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kanada

2015 | Offizieller Zeitnehmer des FC Chelsea

2015 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA Champions League und der Europa League

2016 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Frankreich

2016 | Partner der Best FIFA Football Awards™

2016 | Golden Foot Hublot für Gianluigi Buffon

2017 | Offizieller Zeitnehmer von Benfica Lissabon

2017 | Offizieller Zeitnehmer des FIFA-Konföderationen-Pokals

2017 | Golden Foot Hublot für Iker Casillas

2018 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Russland

2019 | Partner der Globe Soccer Awards™ in Dubai

2019 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's Champions League

2019 | Offizielle Uhrenmarke der Endrunde der UEFA Nations League

2019 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich

2020 | Partner der Globe Soccer Awards™ in Dubai

2020 | Offizieller Zeitnehmer der Premier League

2021 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Europa

2022 | Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in England

2022 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Katar

HUBLOT

Die Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die „Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.

Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt, ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke „Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.

HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World Cup™, UEFA Champions League, UEFA EURO™ und Ferrari) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, Zürich sowie auf HUBLOT.com.

Premier League

Die Spiele der Premier League zählen zu den hochkarätigsten und fesselndsten weltweit. Die Liga und ihre Vereine nutzen die Anziehungskraft und Popularität dieses Turnier, um Fans, ihre Anhängerschaft und Partner in Großbritannien und auf der ganzen Welt zu inspirieren. Die Premier League bringt Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund zusammen. Mit ihren Spielen, die in 880 Millionen Haushalten in 188 Ländern gesehen werden können, ist sie ein Sportereignis für jedermann an jedem Ort.

