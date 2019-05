Hublots Familie der Tennis-Champions in Paris

„Am Vorabend dieses zweiten Turniers in der Grand Slam Saison 2019, die ein Synonym für hervorragende Leistungen unter Druck ist, wollten wir unsere Freunde und unseren Tennisbotschafter zu einem einzigartigen und unterhaltsamen Event zusammenbringen. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist wie bei allen großen internationalen Sportlegenden beeindruckend. Ohne mentale Kraft ist der Körper machtlos!

Wir sind sehr stolz darauf, in ihrer Gesellschaft zu sein und wünschen ihnen viel Erfolg."

Ricardo Guadalupe

CEO von HUBLOT

Wenige Tage vor Beginn des großen internationalen Tennisturniers in Paris traten die Gäste der Marke gegen drei der weltbesten Spieler an, die zu den WTA Top 10 gehören, darunter eine der vielversprechendsten Spielerinnen ihrer Generation sowie die Botschafterin und eine der Tennisfreunde von Hublot. Die E-Tennis-Spiele wurden – ohne Rutschen und ohne Topspinschläge – unter der Aufsicht von Schiedsrichter Ricardo Guadalupe, dem CEO von Hublot, ausgetragen.

Die Veranstaltung am Nachmittag war für diese Elite-Athleten die perfekte Gelegenheit, sich vor dem Wettkampf zu entspannen... und es war eine Chance für unsere Gäste, die keine Sportler sind, mit ihnen auf gleicher Ebene zu konkurrieren. Dies war ein freundschaftliches Turnier, bei dem die Interaktionen zwischen den Athleten die gemeinsamen Qualitäten hervorhoben, die ihre bemerkenswerte Karriere antreiben: Leidenschaft, Ausdauer und Präzision. Gastgeber dieses fröhlichen Sportnachmittags waren die Sportjournalistin Anne-Laure Bonnet und der französische Tennisprofi im Ruhestand Fabrice Santoro.

Borna Ćorić ist seit 2015 Hublot-Botschafter und derzeit außerdem Nr. 15 in der ATP-Rangliste, nachdem er noch vor zwei Jahren den 48. Platz in der Weltrangliste belegt hatte.

Der rumänische Tennisstar Simona Halep, die Ende 2017 und 2018 Platz 1 in der Welt einnahm, gewann im vergangenen Jahr die French Open. Die derzeit Zweitplatzierte in der WTA-Rangliste gehört seit 2016 zur Hublot-Familie.

Karolina Pliskova war die erste tschechische Spielerin in der Geschichte, die 2017, dem Jahr, in dem sie zu Hublot kam, den ersten Platz in der WTA-Rangliste erreichte; derzeit belegt sie in der WTA-Rangliste Platz 7.

Elina Svitolina belegt in der WTA-Rangliste den 6. Platz und wurde in diesem Jahr eine der Tennisfreunde von Hublot.

Das Prinzip des E-Gaming impliziert die Gleichberechtigung aller Teilnehmer. Unsere jungen Champions bewiesen jedoch über einen langen Zeitraum hinweg ihre hervorragende Aufmerksamkeit und ihren beeindruckenden Fokus und gewannen die meisten Spiele mühelos. Dies ist neben den körperlichen Fähigkeiten eine wesentliche Stärke. Die Veranstaltung fand im Café de l'Homme statt, das einen dramatischen Blick auf den Eiffelturm bietet.

