HubSpot se compromete a crear 450 nuevos puestos de trabajo en Irlanda y anuncia sus nuevas oficinas 'HubSpot House'

Todas las funciones de negocios de Hubspot seguirán creciendo en Irlanda – desde la creación del software base como ingeniero hasta brindar apoyo a la clientela base y global de HubSpot en puestos de ventas y servicios. Habrá trabajos disponibles en las oficinas del Docklands, en HubSpot House, y en remoto en toda Irlanda.

"Abrimos nuestra sede EMEA en Dublín para que nuestros clientes globales de HubSpot pudieran crecer mejor, y crear oportunidades para gente con talento en las áreas de productos, ingeniería, ventas, servicios y marketing que tuviesen un impacto verdadero en el mercado," ha dicho JD Sherman, el presidente y director de operaciones de HubSpot. "Nuestro crecimiento en Dublín ha excedido nuestras expectativas, lo cual es prueba que nuestro equipo trabaja duro en la creación de productos de clase mundial, proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes y crear una cultura inclusiva y premiada. HubSpot House es un gran espacio para construir sobre el fantástico trabajo ya conseguido, y nuestro compromiso con el crecimiento del talento seguirá siendo el motor del crecimiento para HubSpot mundialmente."

Comentando sobre la expansión, Martin Shanahan, CEO, IDA Irlanda ha dicho, "El compromiso continuo de HubSpot con el crecimiento en Irlanda es prueba del trabajo y éxito del equipo aquí. La sede EMEA en Dublín tiene un rol estratégico en las operaciones globales de HubSpot y da gusto ver la diversidad de roles que se llevan a cabo aquí desde ingeniería hasta ventas. También me gustaría felicitar a la empresa por la creación de puestos de trabajo remotos que sacará provecho de la gran reserva de talento en el resto de las regiones."

Imagínese en DubSpot

En 2019, HubSpot Dublín fue reconocida como el quinto mejor lugar de trabajo en Irlanda por Great Place To Work y uno de los Mejores Lugares de Trabajo para las Mujeres en Irlanda, lo cual ha confirmado que los valores centrales de HubSpot de flexibilidad, transparencia y autonomía son esenciales para crear un ambiente de trabajo prospero.

Siguiendo el Código Cultural de la empresa, HubSpot se ha comprometido a apoyar a los empleados allá donde mejor trabajen. Y parte de ese compromiso es reconocer que el talento no esta limitado a una ubicación geográfica, por eso la empresa ha invertido en el futuro del trabajo remoto. Con casi 300 empleados trabajando remotamente en todo el mundo, el objetivo de HubSpot es hacer que se sientan capacitados de hacer un gran trabajo, hacer que sus carreras prosperen y que disfruten de todo lo que la cultura de HubSpot pueda ofrecer.

Christian Kinnear, vicepresidente y director general de EMEA añade, "el equipo HubSpot en Irlanda tiene muchísimo talento y pasión que se alimenta de poder proporcionar soluciones personales a los retos de clientes individuales, lo cual tiene un gran impacto a nivel global. Y eso es cierto independientemente de si estás en HubSpot House, Uno o Dos Docklands Central, o trabajando desde cualquier punto dentro del país."

Hola, HubSpot House

Ubicado en el corazón de los Docklands (zona portuaria) de Dublín en el número 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, HubSpot House ocupa 4 plantas, cada una con vistas espectaculares del Liffey, y con capacidad de 800 asientos. Teniendo en cuenta las oficinas de Uno y Dos Dockland Central, el nuevo espacio da un total de 185000 m2 a HubSpot en Dublín.

Diseñado conjuntamente con Sonica Fitout, HubSpot House tiene una certificación platina de n y está dentro de una urbanización importante que combina la entrada del tranvía dublinés restaurado y dos edificios de la época industrial. Gracias al trabajo realizado con el equipo de facilidades de HubSpot para utilizar materiales reciclados durante la renovación, el espacio combina ingeniosamente la vieja arquitectura con la nueva e incluye algunas características únicas, como, por ejemplo:

Cinco cocinas con vajillas reutilizables (nada de plástico de un único uso) y una barra de café de auto servicio

Una sección dedicada a las incorporaciones laborables con dos aulas de formación

Estudio para la grabación de podcasts

Terraza situada en la azotea

Zona de experiencia de candidatos con zona de recargo privada

experiencia de candidatos con zona de recargo privada Esquina infantil para cuando los niños estén de visita en HubSpot

Una 'Culture House' (Casa de Cultura) ubicada en un edificio georgiano protegido que incluye una zona de yoga y relajación, biblioteca y un espacio para ensayos de música

Para más información sobre la cultura de HubSpot o ver las ofertas de trabajo en las oficinas de Dublín o por remoto, visite the careers page.

Acerca de HubSpot

HubSpot (NYSE: HUBS) es una de las principales plataformas de crecimiento. Desde 2006, HubSpot tiene como misión hacer del mundo un lugar más acorde con el marketing de atracción. Actualmente, más de 73400 clientes en más de 120 países utilizan los premiados software, servicios y soporte de HubSpot para cambiar la manera en que atraen, interactúan y encantan a los clientes. Formado por Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, y un potente CRM gratis, HubSpot da a las empresas las herramientas necesarias para crecer. En 2020, HubSpot fue seleccionada como el Mejor Sitio para Trabajar en Glassdoor, y ha sido reconocida por Great Place to Work, Fortune, Entrepreneur, Inc., The Boston Globe y otros. La empresa tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y tiene oficinas en Dublín, Irlanda; Singapur; Sídney, Australia; Tokio, Japón; Berlín, Alemania; Bogotá, Colombia; París, Francia; y Portsmouth, New Hampshire.

