Hughes e Le Biscuit celebram sucesso de parceria com tecnologia SD-WAN

Com ajuda da solução de SD-WAN da Hughes do Brasil, rede de lojas de departamentos fortalece estratégia digital e multicanalidade, assegurando gestão da rede em todas as suas lojas próprias no território nacional

SÃO PAULO, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para atender bem seus clientes, vender mais e se expandir, qualquer varejista precisa contar com uma infraestrutura eficiente de redes, que garanta a conectividade do negócio 24 horas por dia, sete dias por semana. Esse era um dos principais desafios da rede Le Biscuit, especializada em utilidades domésticas e artigos de decoração.

Com 141 lojas entre próprias e franqueadas, em 14 estados brasileiros, e um robusto canal de e-commerce, o antigo modelo de operação da Le Biscuit sofria com instabilidades constantes nos sistemas, o que gerava prejuízo e aumentava a complexidade da gestão de TI da companhia, tomando dos times dessa área um precioso tempo que poderia ser alocado no desenvolvimento de soluções para o crescimento do negócio.

O aumento da disponibilidade de rede e a solução dessa instabilidade chegaram por meio da parceria com a Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), que, em 2020, passou a fornecer à Le Biscuit a solução Software Defined Wide Area Network (SD-WAN), dentro do portfólio HughesON™ de serviços de redes gerenciadas.

A solução permite formar redes corporativas com alto desempenho usando banda larga de provedores locais como rede de acesso, garantindo conectividade, disponibilidade no serviço prestado e segurança para focar nos desafios da transformação digital.

Com uma solução personalizada desenvolvida para a Le Biscuit, o novo sistema permitiu, além de pleno atendimento aos clientes e de um aumento na eficiência da gestão interna, a implementação do modelo omnichannel de vendas — em que são integradas as operações das lojas físicas e dos canais digitais. Adicionalmente, a contratação da Hughes deu um novo fôlego ao projeto de expansão da rede de lojas próprias.

"Com a solução SD-WAN da Hughes, hoje temos solução de TI que nos oferece disponibilidade de rede de 99,99% nas lojas em qualquer região do país sem precisarmos nos preocupar com escolha de provedor, acompanhamento de ativação, manutenção e solução de problemas técnicos", afirma Adriano Silva, gerente de TI da rede Le Biscuit. Segundo ele, outro ponto positivo é a agilidade da Hughes do Brasil para atendimento quando necessário — na maior parte das vezes, de maneira preventiva.

Se do ponto de vista da operação a solução da Hughes já foi muito bem-sucedida, o sistema contribui também para a expansão da rede da empresa do cliente. Conforme relata Silva, foi reduzido pela metade o tempo de espera para ativação da infraestrutura de rede quando uma loja é inaugurada — de 90 para menos de 45 dias.

Para o presidente da Hughes do Brasil, Rafael Guimarães, a solução de SD-WAN da Hughes, tecnologia que já se destaca nos Estados Unidos, vem sendo arquitetada e aprimorada para se tornar o grande aliado operacional de varejistas e empresas brasileiras de outros setores que contem com atendimento ao cliente final em qualquer lugar do Brasil. "Ficamos muito satisfeitos com a implantação da tecnologia SD-WAN como uma de nossas soluções aqui no Brasil e, principalmente, com o crescimento que tivemos durante a pandemia. Foi um período em que ajudamos novos clientes a garantirem uma maior disponibilidade de rede para atender não somente as lojas, mas também o e-commerce. Nosso papel é prestar um serviço que permita ao cliente se dedicar ao seu negócio principal e garantir a segurança de que sua operação não vai parar por falta de conectividade", ressalta Guimarães.

FONTE Hughes do Brasil

