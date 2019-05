Hughes em parceria com o Facebook lança os hotspots de Wi-Fi HughesNet no Brasil e no México

Os novos hotspots de Wi-Fi comunitários habilitados por satélite oferecem acesso à internet e oportunidades de empreendedorismo acessíveis na América Latina

GERMANTOWN, Maryland, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Hughes Network Systems LLC (HUGHES), líder global em redes e serviços de banda larga via satélite, anunciou hoje uma parceria com o Facebook para lançar os hotspots de Wi-Fi HughesNet® no Brasil e no México, apoiados pela plataforma Express Wi-Fi do Facebook. Os hotspots de Wi-Fi HughesNet permitem que os comerciantes locais de vilarejos e pequenas cidades ofereçam aos clientes acesso à internet de forma pré-paga, utilizando uma solução que combina um satélite VSAT (Very Small Aperture Terminal) da Hughes e equipamentos de Wi-Fi com a plataforma Express Wi-Fi do Facebook.

"A Express Wi-Fi apoia a missão de conectividade do Facebook de colocar mais pessoas on-line, com internet mais rápida", disse Paul Monte, gerente de programação técnica da Express Wi-Fi do Facebook. "Estamos entusiasmados com essa parceria com a Hughes, devido ao grande potencial de conectar comunidades rurais em toda a América Latina, aproveitando a tecnologia de satélites da Hughes para alcançar áreas carentes e a plataforma Express Wi-Fi para oferecer uma solução de software de ponta a ponta para operadoras de redes, varejistas locais e usuários da internet".

"Nossa solução completa combinada permite que os comerciantes locais gerenciem seus próprios hotspots e vendam serviços acessíveis de internet para pessoas de todos os lugares", disse Vinay Patel, diretor sênior da divisão internacional da Hughes. "Esta empolgante parceria com o Facebook abre uma grande oportunidade de mercado para expandir os serviços de internet via satélite de alta velocidade da HughesNet, apoiando as comunidades locais no Brasil e no México".

A Express Wi-Fi é uma plataforma que permite que os prestadores de serviços e as operadoras de redes móveis desenvolvam, operem, aumentem e monetizem seus negócios de Wi-Fi de forma sustentável e escalonável. O Facebook está fazendo parcerias com prestadores de serviços e operadoras para fornecer às pessoas acesso rápido, acessível e confiável à internet via Wi-Fi usando a Express Wi-Fi.

Os clientes da Hughes já implantaram mais de 32.000 hotspots de Wi-Fi comunitários via satélite na Rússia, no México, no Brasil e na Indonésia, disponibilizando os benefícios do acesso à internet a mais de 25 milhões de pessoas no mundo todo. Os usuários podem acessar a internet com um dispositivo portátil ou notebook compatível com Wi-Fi, seja pré-pago ou subsidiado pelo governo (obrigação de serviços universais), dependendo do modelo de serviços, e a solução pode ser prontamente implantada em praticamente qualquer lugar dentro da área de cobertura do satélite, incluindo áreas não atendidas ou carentes de infraestrutura com ou sem fio.

Para obter mais informações, visite o site https://www.hughes.com/what-we-do/by-solution/satellite-enabled-community-wifi-solutions.

Hughes na feira SATELLITE 2019: conectando pessoas, empresas e coisas

A Hughes estará na SATELLITE 2019, de 6 a 9 de maio, no Centro de Convenções Walter E. Washington, em Washington, DC, mostrando como consumidores, empresas, governos e comunidades do mundo todo se beneficiam das experiências conectadas, possibilitadas pelas tecnologias e serviços da Hughes, hoje e amanhã. Encontre com os executivos da Hughes na SATELLITE 2019, para ter uma perspectiva única sobre como conectar pessoas, empresas e coisas, incluindo sistemas GEO HTS e LEO; soluções de backhaul de celular e Wi-Fi comunitárias, redes M2M, de inteligência artificial e da Internet das Coisas (IoT), conectividade aérea e marítima, MilSatCom e muito mais. Para obter mais informações, visite www.hughes.com/sat19.

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é líder global em tecnologia e serviços de satélite de banda larga para residências e escritórios. Seu principal serviço de internet via satélite de alta velocidade é a HughesNet®, a maior rede de satélites do mundo, com mais de 1,3 milhão de clientes residenciais e comerciais nas Américas. Para as grandes empresas e os governos, os serviços de rede gerenciada HughesON™ da empresa oferecem soluções completas de conectividade, usando uma combinação otimizada de tecnologias de satélite e terrestres. O sistema JUPITER™ é a plataforma HTS (High-Throughput Satellite) mais implantada no mundo, operando em mais de 20 satélites, pelos principais provedores de serviços, oferecendo vasta gama de aplicativos de backhaul de banda larga para empresas, celulares e mobilidade. Até o momento, a Hughes já despachou mais de 7 milhões de terminais de todos os tipos, para clientes em mais de 100 países, tendo aproximadamente 50% de participação de mercado, e sua tecnologia está fornecendo serviços de banda larga para aeronaves no mundo todo.

Com sede fora de Washington, DC, em Germantown, Maryland, Estados Unidos, a Hughes tem escritórios de vendas e suporte no mundo todo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), uma importante provedora global de operações de satélite. Para obter informações adicionais sobre a Hughes, visite o site www.hughes.com e siga @HughesConnects no Twitter.

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é uma fornecedora global de soluções de comunicação por satélite. Sediada em Englewood, Colorado, e com negócios no mundo todo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicações seguras por meio dos seus segmentos de negócios Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para obter mais informações, visite www.echostar.com. Siga @EchoStar no Twitter.

