Hughes представляет первый гибридный спутниковый мобильный терминал S-диапазона

Терминал Hughes 4510 обеспечивает интеллектуальное подключение к критически важным мобильным, наземным и морским системам в удаленных районах Европы с дефицитом электроэнергии

ДЖЕРМАНТАУН, шт. Мэриленд, 18 мая 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), которая уже 50 лет является новатором в области спутниковых и мультитранспортных технологий и сетей, сегодня объявила о выпуске гибридного спутникового/мобильного терминала Hughes 4510 для клиентов в Европе. Первый в своем роде двойной терминал осуществляет интеллектуальное распределение IP-трафика посредством наземных или мобильных спутниковых сетей (MSS), обеспечивая надежную и повсеместную связь для критически важных систем. По мере попадания терминала в зоны покрытия наземной сотовой связи и выхода из них происходит автоматическое подключение спутникового сервиса S-диапазона, что обеспечивает бесперебойность соединения.

«Компания Hughes взяла на вооружение мультитранспортные инновации, необходимые для обеспечения наиболее надежного и экономически эффективного соединения в любой точке мира, — заявил вице-президент компании MobileSat, Hughes Грэм Авис (Graham Avis). — Уникальные функции терминала 4510 обеспечивают повсеместное обслуживание критически важных систем для транспортных средств или судов, проходящих через зоны сотового покрытия, а также удаленных стационарных объектов, которые питаются преимущественно от солнечной энергии и аккумуляторных батарей».

Компания EchoStar Mobile, являющаяся дочерней структурой компании Hughes, использует терминал 4510 для работы своего нового сервиса EM SYNERGY™, обеспечивающего комплексную гибридную связь для клиентов по всей Европе, начиная от плотных городских районов и заканчивая самыми удаленными уголками континента, с использованием спутниковых технологий S-диапазона в сочетании с общеевропейским мобильным роумингом. Терминал Hughes 4510 применяется в коммерческом, государственном и морском секторах, нефтегазовой отрасли, интеллектуальных сетях мониторинга, яхтинге и промышленном Интернете вещей (Internet of Things, IoT).

Терминал включает в себя встроенную SIM-карту (eSIM) для глобальных сотовых сетей 4G и осуществляет интеллектуально-динамическое распределение IP-трафика между наземными сетями и сетями S-диапазона на базе доступности линий. Этот терминал, имеющий рейтинг IP67 и обеспечивающий таким образом экологическую герметичность, оснащен многонаправленной спутниковой антенной и не требует большой мощности, что делает его удобным для простого развертывания на автомобиле, стационарном объекте или судне за пределами зон покрытия. Операторы могут управлять терминалом 4510 и обновлять прошивку дистанционно, а автоконтекстная активация восстанавливает питание и соединение после любых перебоев без вмешательства человека.

Дополнительную информацию об устройстве Hughes 4510 можно найти на сайте компании.

О компании Hughes Network Systems

Компания Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), которая уже 50 лет является новатором в области спутниковых и мультитранспортных технологий и сетей, поставляет широкополосное оборудование и услуги; управляемые сервисы, включающие интеллектуальное, программно определяемое сетевое взаимодействие и сквозную сетевую деятельность для миллионов потребителей, компаний, правительств и сообществ по всему миру. Флагманский интернет-сервис компании — Hughes HughesNet® — объединяет более 1,5 миллионов абонентов по всей Америке, а система Hughes JUPITER™ предоставляет доступ к интернету десяткам миллионов людей по всему миру. Компания Hughes поставляет более половины мирового рынка спутниковых терминалов ведущим операторам спутников, поставщикам услуг в ходе полетов, операторам сетей мобильной связи и военным клиентам. Компания Hughes, являющаяся поставщиком управляемых сетевых услуг, обслуживает около 500 000 предприятий за счет своего ассортимента проводных и беспроводных решений HughesON™. Компания Hughes, штаб-квартира которой находится в г. Джермантаун, штат Мэриленд, США, принадлежит EchoStar. Для получения подробной информации зайдите на сайт www.hughes.com или подпишитесь на HughesConnects в Twitter и LinkedIn.

О компании EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) является одним из ведущих мировых поставщиков систем спутниковой связи. Штаб-квартира компании находится в г. Энглвуде (шт. Колорадо). EchoStar, осуществляющая свою деятельность по всему миру, является первопроходцем в области коммуникационных технологий благодаря своим сетевым системам Hughes и корпоративным спутниковым сервисам EchoStar Satellite. Подробную информацию можно найти на сайте echostar.com. Следите за новостями @EchoStar в Twitter.

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