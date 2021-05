Hughes présente le premier terminal hybride satellite/cellulaire en bande S de sa catégorie

Le terminal Hughes 4510 offre une connectivité intelligente pour les applications critiques mobiles, terrestres et maritimes dans les zones reculées et difficiles à alimenter en électricité en Europe.

GERMANTOWN, Maryland, le 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), innovateur dans le domaine des technologies et réseaux satellites et multi-transports depuis 50 ans, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du terminal hybride satellite/cellulaire Hughes 4510 pour les clients en Europe. Ce terminal à double transport, le premier du genre, achemine intelligemment le trafic IP via des réseaux terrestres ou des systèmes mobiles par satellite (MSS), permettant ainsi une connectivité fiable et omniprésente pour les applications critiques. Lorsque le terminal entre et sort des zones de couverture cellulaire terrestre, le service par satellite en bande S prend automatiquement le relais, assurant ainsi une connectivité constante.

« Hughes a adopté l'innovation multi-transport comme étant essentielle pour permettre la connexion la plus fiable et la plus rentable partout dans le monde », a déclaré Graham Avis, vice-président de MobileSat, Hughes. « Les caractéristiques uniques du terminal 4510 assurent un service omniprésent pour des applications critiques pour les véhicules ou les bateaux qui entrent et sortent des zones de couverture cellulaire, et pour les sites fixes reculés qui dépendent principalement de l'énergie solaire ou de la batterie. »

EchoStar Mobile, une société sœur de Hughes, utilise le 4510 pour activer son nouveau service EM SYNERGY™ , qui offre une connectivité hybride complète aux clients à travers l'Europe, des zones urbaines denses aux coins les plus reculés du continent, en utilisant le service par satellite en bande S combiné à l'itinérance mobile paneuropéenne. Les cas d'utilisation du Hughes 4510 couvrent les entreprises, les gouvernements et les secteurs maritimes, l'industrie pétrolière et gazière, la surveillance des réseaux intelligents, la navigation de plaisance et les fonctions industrielles de l'Internet des objets (IoT).

Le terminal contient une carte SIM intégrée (eSIM) pour un fonctionnement cellulaire 4G mondial et achemine intelligemment et dynamiquement le trafic IP entre les réseaux terrestres et en bande S en fonction de la disponibilité des chemins. Homologué IP67 et donc respectueux de l'environnement, le terminal est doté d'une antenne satellite omnidirectionnelle et nécessite peu d'énergie, ce qui le rend adapté à un déploiement simple sur un véhicule, un site fixe ou un bateau dans des endroits hors réseau. Les opérateurs peuvent gérer le terminal 4510 et mettre à jour le micrologiciel à distance, et l'activation automatique du contexte rétablit automatiquement l'alimentation et la connexion après toute perturbation, sans intervention humaine.

Des informations supplémentaires sur le Hughes 4510 sont disponibles sur le site web de l'entreprise.

