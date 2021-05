Hughes prezentuje pierwszy tego rodzaju satelitarno-komórkowy terminal hybrydowy

Zaprezentowany przez Hughes terminal 4510 zapewnia inteligentną łączność dla kluczowych zastosowań mobilnych, naziemnych i morskich w odległych obszarach Europy bez dostępu do sieci energetycznej.

GERMANTOWN, Md., 18 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) - działający od 50 lat innowator w dziedzinie technologii satelitarnych i opartych na różnych sposobach transmisji danych oraz sieci - poinformowała dziś o wprowadzeniu na rynek europejski terminala hybrydowego (satelitarno-komórkowego) Hughes 4510. Pierwszy tego rodzaju podwójny terminal inteligentnie kieruje ruchem IP przy pomocy naziemnych lub komórkowych sieci satelitarnych (MSS), umożliwiając niezawodną, powszechnie dostępną łączność dla kluczowych zastosowań. Gdy terminal przemieszcza się poza zasięg naziemnych systemów komórkowych, następuje automatyczna aktywacja działającej w paśmie S usługi satelitarnej, zapewniając ciągłą łączność.

„Hughes kładzie nacisk na innowacje w zakresie rozwiązań wykorzystujących różne systemy przesyłu danych, jako kluczowe w umożliwianiu jak najbardziej niezawodnych i efektywnych kosztowo połączeń w każdym miejscu na świecie - powiedział Graham Avis, wiceprezes Hughes ds. sieci komórkowo-satelitarnych (MobileSat). - Wyjątkowe funkcje terminala 4510 umożliwiają powszechnie dostępną łączność dla kluczowych zastosowań w pojazdach i łodziach, które poruszają się zarówno po obszarach objętych zasięgiem sieci komórkowych, jak i takich, gdzie takiego zasięgu nie ma, a także w obiektach stacjonarnych, które bazują głównie na energii słonecznej lub są zasilane z akumulatorów".

EchoStar Mobile - spółka - siostra Hughes - wykorzystuje urządzenie 4510 do obsługi swojej nowej usługi EM SYNERGY™, która zapewnia kompleksową, hybrydową łączność dla klientów z Europy - od wysoko zurbanizowanych obszarów po odległe krańce kontynentu - przy wykorzystaniu połączeń satelitarnych działających w paśmie S oraz paneuropejskiego roamingu komórkowego. Wśród możliwych odbiorców Hughes 4510 można wymienić sektor przedsiębiorstw, rządowy i morski, przemysł naftowy i gazowy, monitorowanie tzw. inteligentnych sieci energetycznych, branżę żeglarską i internet rzeczy (IoT).

Terminal posiada kartę typu embedded SIM (eSIM) do obsługi sieci komórkowych 4G na całym świecie i inteligentnie i dynamicznie rozdziela ruch IP na sieci naziemne i działające w paśmie S w zależności od ich dostępności. Terminal jest zgodny z normą szczelności IP67 zapewniającą całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed zanurzeniem w wodzie. Ma on także wbudowaną dookólną antenę satelitarną i potrzebuje niewielkiej ilości energii, dzięki czemu nadaje się do łatwego montażu na pojazdach, w obiektach stacjonarnych oraz na łodziach w miejscach położonych poza zasięgiem sieci energetycznej. W terminalu 4510 możliwe jest zdalne sterowanie i aktualizowanie oprogramowania sprzętowego, a funkcja samodzielnej aktywacji pozwala na automatyczne przywrócenie zasilania i połączenia (bez ingerencji człowieka) w przypadku przerw w dostawie energii.

Dodatkowe informacje o urządzeniu Hughes 4510 można znaleźć na stronie firmy.

Hughes Network Systems

Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) - działający od 50 lat innowator w dziedzinie sieci oraz technologii satelitarnych i opartych na różnych sposobach transmisji danych - oferuje usługi i sprzęt do zastosowań szerokopasmowych, usługi zarządzane obejmujące inteligentne sieci zdefiniowane programowo (SDN) oraz kompletne połączenia sieciowe dla milionów konsumentów, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i odbiorców z całego świata. Z najbardziej znanej usługi internetowej Hughes pod nazwą HughesNet® korzysta ponad 1,5 mln abonentów z obydwu Ameryk, a system Hughes JUPITER™ oferuje dostęp do internetu kolejnym dziesiątkom milionów użytkowników na całym świecie. Hughes posiada ponad 50% udziałów w światowym rynku terminali satelitarnych, zaopatrując czołowych operatorów satelitarnych, dostawców internetu na pokładach samolotów, operatorów sieci komórkowych i klientów wojskowych. Jako dostawca usług zarządzanych, Hughes obsługuje blisko 500 tys. obiektów firmowych dzięki swojej ofercie przewodowych i bezprzewodowych rozwiązań HughesON™. Firma posiada siedzibę w Germantown (Stan Maryland) w Stanach Zjednoczonych i należy do EchoStar. Więcej informacji na stronie www.hughes.com oraz na profilach HughesConnects w serwisach Twitter i LinkedIn.

EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) to wiodący światowy dostawca satelitarnych rozwiązań komunikacyjnych. Firma posiada siedzibę w Englewood w Stanie Kolorado i prowadzi działalność na całym świecie. EchoStar jest pionierem technologii komunikacyjnych w ramach segmentów działalności: Hughes Network Systems (systemy sieciowe) i EchoStar Satellite Services (usługi satelitarne). Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: echostar.com. Profil można śledzić na @EchoStar w serwisie Twitter

©2021 Hughes Network Systems, LLC, przedsiębiorstwo należące do EchoStar. Hughes i HughesNet to zarejestrowane znaki towarowe, a JUPITER jest znakiem towarowym Hughes Network Systems, LLC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/455788/Hughes_Network_Systems_Logo.jpg

SOURCE Hughes Network Systems, LLC