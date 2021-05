Hughes stellt das erste hybride S-Band-Satelliten-/Zellular-Terminal seiner Art vor

Das Hughes 4510-Terminal bietet intelligente Konnektivität für kritische mobile, land- und seegestützte Anwendungen in abgelegenen und energiearmen Gebieten Europas

GERMANTOWN, Maryland, 18. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), seit 50 Jahren ein Innovator im Bereich der Satelliten- und Multitransporttechnologien und -netzwerke, gab heute die Verfügbarkeit des Hughes 4510 Satelliten-/Mobilfunk-Hybridterminals für Kunden in Europa bekannt. Das erste Dual-Transport-Terminal seiner Art leitet den IP-Verkehr intelligent über terrestrische oder MSS-Netzwerke (Mobile Satellite System) und ermöglicht so zuverlässige, allgegenwärtige Konnektivität für kritische Anwendungen. Wenn sich das Endgerät in den terrestrischen Mobilfunkabdeckungsbereich hinein- und herausbewegt, übernimmt der S-Band-Satellitendienst automatisch und sorgt für eine konstante Verbindung.

„Hughes hat die Multi-Transport-Innovation als essentiell angesehen, um die zuverlässigste und kostengünstigste Verbindung überall auf der Welt zu ermöglichen", sagte Graham Avis, Vice President, MobileSat, Hughes. „Die einzigartigen Eigenschaften des 4510-Terminals ermöglichen einen allgegenwärtigen Service für kritische Anwendungen für Fahrzeuge oder Boote, die in und außerhalb von Mobilfunkabdeckungsgebieten fahren, und für abgelegene feste Standorte, die hauptsächlich auf Solar- oder Batteriestrom angewiesen sind."

EchoStar Mobile, ein Schwesterunternehmen von Hughes, nutzt den 4510, um seinen neuen EM SYNERGY™-Dienst zu ermöglichen, der Kunden in ganz Europa umfassende, hybride Konnektivität von dichten städtischen Gebieten bis in die entlegensten Winkel des Kontinents über S-Band-Satellitendienst in Kombination mit europaweitem Mobilfunk-Roaming bietet. Die Anwendungsfälle für den Hughes 4510 umfassen Unternehmen, Behörden und den maritimen Sektor, die Öl- und Gasindustrie, Smart-Grid-Überwachung, Yachting und industrielle Internet-of-Things (IoT)-Funktionen.

Das Terminal enthält eine eingebettete SIM (eSIM) für den globalen 4G-Mobilfunkbetrieb und leitet den IP-Verkehr intelligent und dynamisch zwischen dem terrestrischen und dem S-Band-Netz auf Basis der Pfadverfügbarkeit. Das Terminal ist nach IP67 zertifiziert und somit gegen Umwelteinflüsse abgedichtet. Es verfügt über eine omnidirektionale Satellitenantenne und benötigt nur wenig Strom, wodurch es sich für den einfachen Einsatz in einem Fahrzeug, an einem festen Standort oder auf einem Boot an netzfernen Standorten eignet. Bediener können das 4510-Terminal aus der Ferne verwalten und die Firmware aktualisieren, und die automatische Kontextaktivierung stellt die Stromversorgung und die Verbindung nach einer Unterbrechung automatisch wieder her - ohne menschliches Eingreifen.

Weitere Informationen über den Hughes 4510 finden Sie auf der Firmenwebsite.

Informationen zu Hughes Network Systems

Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), seit 50 Jahren ein Innovator im Bereich der Satelliten- und Multitransporttechnologien und -netzwerke, bietet Breitbandgeräte und -dienste, verwaltete Dienste mit intelligenten, softwaredefinierten Netzwerken und einen durchgängigen Netzwerkbetrieb für Millionen von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Gemeinden weltweit. Der Flaggschiff-Internetdienst von Hughes, HughesNet®, verbindet mehr als 1,5 Millionen Abonnenten in ganz Nord- und Südamerika, und das Hughes JUPITER™ System ermöglicht den Internetzugang für weitere zehn Millionen Menschen weltweit. Hughes beliefert mehr als die Hälfte des weltweiten Marktes für Satellitenterminals mit führenden Satellitenbetreibern, Anbietern von In-Flight-Diensten, Mobilfunknetzbetreibern und Militärkunden. Als Anbieter von Managed Network Services unterstützt Hughes fast 500.000 Unternehmensstandorte mit seinem HughesON™-Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen Lösungen. Hughes hat seinen Hauptsitz in Germantown, Maryland, USA, und ist im Besitz von EchoStar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hughes.com oder folgen Sie HughesConnects auf Twitter und LinkedIn.

Informationen zu EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen. EchoStar hat seinen Hauptsitz in Englewood, Colorado, und ist mit seinen Geschäftssegmenten Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Pionier in der Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter echostar.com. Folgen Sie @EchoStar auf Twitter.

