HughesNet cria iniciativa para ajudar agricultor familiar

SÃO PAULO, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A HughesNet, serviço de banda larga via satélite da Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), lança a plataforma virtual Mundo do Campo (www.mundodocampo.com.br), idealizada para impulsionar e divulgar a produção do agricultor familiar e pequeno produtor rural brasileiro. A iniciativa integra as comemorações de cinco anos de operação da HughesNet no Brasil, celebrados em julho, e reforça o compromisso da marca no apoio a um dos segmentos mais impactados pela crise econômica provocada pela pandemia.

Por meio de um cadastro na plataforma, agricultores e produtores rurais de todo o País poderão divulgar gratuitamente suas mercadorias, indicando aos consumidores os locais onde fazem as entregas. Os compradores, por sua vez, terão acesso a uma vitrine de itens disponíveis e poderão entrar em contato diretamente com os produtores, fazendo orçamentos e negociando as condições de entrega. A plataforma — que servirá apenas para contatos, sem transações financeiras — facilita uma relação direta entre agricultores e consumidores, sem intermediários.

Segundo Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing e Comunicação da Hughes do Brasil, o Mundo do Campo oferece visibilidade para os produtores que passaram a ter seus canais de venda interrompidos ou prejudicados pela pandemia. "Com o agravamento da situação e o consequente fechamento prolongado de bares, restaurantes e escolas, a comercialização e a distribuição de alimentos produzidos pelos pequenos agricultores foram muito afetadas. Essa iniciativa da HughesNet vem para valorizar e estimular o pequeno produtor a se recuperar dessa crise", destaca.

Campanhas de lançamento

Para o lançamento da plataforma Mundo do Campo, a Hughes do Brasil aposta em um filme para apresentar dois casos reais de agricultores familiares que descrevem as principais dificuldades enfrentadas no campo durante a pandemia. No Paraná, a participação é de uma família de agricultores do município de Tibagi, no interior do estado. Já na cidade de Guaraí, no interior do Tocantins, quem completa a peça e concede a voz para a locução do vídeo é o poeta e agricultor Agostinho Macêdo, cliente HughesNet que utiliza o serviço para realizar suas vendas.

"Queremos mostrar que o site Mundo do Campo está disponível para agricultores familiares e produtores rurais de todo o Brasil, clientes ou não clientes", completa Cavalieri. A campanha conta com uma peça de um minuto que será veiculada na TV, em rede nacional, e uma versão estendida para as redes sociais da companhia.

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), é uma empresa inovadora em tecnologias e redes de satélites e multi-transporte. Fornece equipamentos e serviços de banda larga, serviços gerenciados com rede inteligente definida por software e operação de rede ponta a ponta para milhões de consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. O principal serviço de Internet da Hughes, HughesNet®, conecta mais de 1,5 milhão de assinantes nas Américas, e o sistema Hughes JUPITER™ possibilita acesso à Internet para dezenas de milhões de assinantes em todo o mundo. A Hughes fornece mais da metade do mercado global de terminais de satélite para as principais operadoras de satélite, provedores de serviços de bordo, operadoras de rede móvel e clientes militares. Provedora de serviços de rede gerenciados, a Hughes oferece suporte a quase 500.000 sites corporativos com seu portfólio HughesON™ de soluções com e sem fio. Sediada em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes é subsidiária da EchoStar. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br.

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite echostar.com .

FONTE HughesNet

