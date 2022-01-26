HUGO BOSS ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИИ ПО РЕКЛАМЕ БРЕНДОВ BOSS И HUGO С УЧАСТИЕМ МНОЖЕСТВА ЗВЕЗД

МЕТЦИНГЕН (Германия), 26 января 2022 г. /PRNewswire/ -- HUGO BOSS одновременно запускает две глобальные кампании по рекламе своих брендов BOSS и HUGO с участием множества звезд. В рамках новых кампаний состоялась премьера исторического ребрендинга. Впервые за почти полвека компания HUGO BOSS обновила логотип своего базового бренда BOSS и одновременно провела масштабный ребрендинг всех точек взаимодействия с потребителями. Бренд HUGO также примерил новый образ впервые с изменений, внесенных в логотип в начале 1990-х. Обновленные логотипы отличаются более выразительной формой подачи визуальной информации, придающей современности образу и повышающей узнаваемость брендов.

В соответствии со стратегией развития бизнеса CLAIM 5 бренды BOSS и HUGO получают новый, современный образ, ориентированный на более молодых потребителей и призванный увеличить географию продаж. В основу разработки коллекций, идейной концепции торговых точек и многоканальных отношений с потребителями ляжет более ироничная и непринужденная эстетика. При этом сохранится приверженность брендов принципам совершенства в одежде.

«Проводя ребрендинг и запуская кампании с участием звезд, мы открываем совершенно новую эру для брендов BOSS и HUGO. Наша цель — заинтересовать новые, более молодые целевые группы, завоевав их лояльность. Таким образом, обе кампании являются важным этапом для дальнейшего повышения актуальности брендов и достижения нашей цели — войти в сотню ведущих мировых брендов в ближайшие годы», — заявил глава компании HUGO BOSS AG Даниэль Гридер (Daniel Grieder).

Подробная информация о новом опыте взаимодействия с брендами будет представлена на сайте hugoboss.com. Благодаря еще большему объему визуальной информации, видеоматериалов и вдохновляющего контента покупатели смогут ближе познакомиться с новой продукцией, что сделает процесс совершения покупок более радостным и захватывающим. Более удобное взаимодействие с брендами поспособствует развитию интернет-торговли. Кроме того, в течение 2022 года появятся и другие цифровые и омниканальные сервисы.

BOSS: кампания #BEYOUROWNBOSS

BOSS раскрывает звездный состав участников, отобранных в качестве амбассадоров кампании #BeYourOwnBOSS сезона весна-лето 2022. Материалы для этой зажигательной кампании социальной направленности, отснятые знаменитым модным фотографом Микаэлем Янсоном (Mikael Jansson), собраны со съемочных площадок по всему миру.

Одновременно BOSS объявляет о начале стратегического партнерства с суперзвездой TikTok Хаби Леймом (Khaby Lame). После побившей все рекорды Недели моды в Милане, которая принесла четыре миллиарда просмотров всего за четыре дня, где BOSS выбрал Лейма для дебюта на подиуме, была создана система продвижения бренда, включавшая в себя две совместно разработанные капсульные коллекции.

В кампании #BeYourOwnBOSS участвуют топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Хейли Бибер (Hailey Bieber) и Джоан Смоллс (Joan Smalls), всемирно известный американский рэпер Future, мировая звезда TikTok Хаби Лейм (Khaby Lame), южнокорейский певец и актер Ли Мин Хо (Lee Min-ho), британский профессиональный боксер Энтони Джошуа (Anthony Joshua), итальянский теннисист и победитель турниров ATP Маттео Берреттини (Matteo Berrettini) и немецкая бегунья Алиса Шмидт (Alica Schmidt).

Помимо всемирной кампании был создан интересный контент социальной направленности в форме подкастов, закулисных съемок, репортажей и роликов. Такой контент предназначен для широкой аудитории. Кампания будет запущена по всему миру с охватом всех точек взаимодействия с потребителями, начиная с социальной и полноценной наружной рекламы, демонстрируемой в прямом эфире в 35 крупных городах мира.

В день запуска кампании, намеченного на 26 января, состоится впечатляющая цифровая активация с участием 200 звезд, включая знаменитых актеров, которые опубликуют свои личные истории, связанные с BOSS, в Instagram, Weibo, Red и WeChat, дополнив их своими снимками в фирменном худи BOSS.

«Мы в полном восторге от потрясающего состава участников кампании BOSS. Таланты и личности участников кампании прекрасно воплощают то, что сегодня символизирует слово «босс». Анализ личностных, эмоциональных и глубинных аспектов лидерства в современном мире помогает нам установить более четко выраженный и ощутимый контакт с миллениалами», — поясняет Даниэль Гридер.

Изображения в высоком разрешении можно скачать здесь:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61bcd54986d4200009e0ff77

HUGO: КАМПАНИЯ #HOWdoyouHugo

В кампании #HowDoYouHUGO, материалы для которой отсняты знаменитым модным фотографом Микаэлем Янсоном, участвуют южно-суданская топ-модель Адут Акеч (Adut Akech), рэперы Big Matthew и SAINt JHN и американская танцовщица Мэдди Зиглер (Maddie Ziegler). Акеч и SAINt JHN, являющиеся семейной парой в реальной жизни, впервые участвуют в кампании совместно.

Помимо набора образов из новой коллекции были созданы различные виды контента социальной направленности, связанные с миром танца и музыки, в форме закулисных съемок, интервью и челленджей в TikTok. Глобальная кампания пройдет по всем каналам, начиная с TikTok, а также будет продвигаться с использованием партизанского маркетинга, стенной живописи и рекламы на автобусных и трамвайных маршрутах в ряде городов в некоторых странах. Лицо бренда Big Matthew и тиктокер Vik White поставили танцевальный челлендж #HowDoYouHUGO, который будет усилен 60 тиктокерами для создания ажиотажа и активности на этих платформах.

«Сегодня как никогда важно идти своим путем, и этот принцип заложен в основу бренд-платформы HUGO. HUGO — это бренд для молодых, незаурядных и прогрессивных людей, живущих по своим собственным правилам», — добавил Даниэль Гридер.

Изображения в высоком разрешении можно скачать здесь:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61e173cc90a53800098c4fb1

По любым вопросам, связанным с кампанией или ребрендингом, обращайтесь по адресу:

[email protected]

По любым вопросам, касающимся группы, обращайтесь к

Каролин Вестерман (Carolin Westermann)

Руководитель отдела корпоративной коммуникации

Телефон: +49 7123 94-86321

Эл. почта: [email protected]

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SOURCE Hugo Boss