Hugo Walkinshaw ingressa na AntWorks como diretor de parcerias

Asheesh Mehra, cofundador e CEO do Grupo AntWorks , disse: "O pilar central da cultura da AntWorks é sempre desafiar as normas, abordar problemas criativamente e, em qualquer cenário, dedicar tempo e atenção ao pensar diferente. Hugo inerentemente compartilha desses valores essenciais e crenças, o que perfeitamente o alinha à colônia e à direção que tomamos para resolver o impasse da automação de processos para empresas de todo o mundo. Estou intensamente confiante que o acréscimo de Hugo à nossa organização vai criar enorme valor para nossos parceiros, clientes e colegas, bem como acelerar nossa jornada para concretizar o potencial completo da AntWorks na expansão do ecossistema global".

"Estou animado com a entrada na equipe de Ash, Govind e da AntWorks. A plataforma ANTstein™ é revolucionária e vai significativamente acelerar a adoção da automação inteligente em diversas industrias e funções. A oportunidade de levar a minha experiência de transformação empresarial para essa jornada é uma enorme honra. Mal posso esperar para começar", acrescentou Hugo Walkinshaw.

Hugo atuou nos conselhos da Câmara Britânica de Comércio, Câmara Europeia de Comércio, o Conselho Nacional de Produtividade do Vice Primeiro Ministro de Singapura e no Instituto Colegiado de Gestão de Contabilidade do Sudeste Asiático. Ele foi premiado com a Ordem do Império Britânico por serviços às empresas britânicas em Singapura e às exportações do Reino Unido.

Sobre a AntWorks:

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente, criando novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP, em inglês) do mundo sustentada por princípios da ciência dos fractais e reconhecimento de padrões que compreendem todos os tipos de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todas as peças de informação para uma variedade de setores. Visite www.ant.works para capacitor sua empresa, automatizando processos empresariais complexos, ponto a ponto.

