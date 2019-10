Hugo Walkinshaw intègre AntWorks en tant que Directeur des partenariats

Hugo a été consultant en management chez Ernst & Young et Deloitte ces trente dernières années. Il était au cœur de la mise en œuvre des programmes mondiaux de transformation des activités à grande échelle, notamment les services partagés et l'externalisation, les fusions et acquisitions, la gestion stratégique du changement et la transformation axée sur la technologie, entre autres.

Asheesh Mehra, le PDG et cofondateur du groupe AntWorks, a déclaré : « La clé de voûte de la culture d'AntWorks est de toujours questionner les normes, aborder les problèmes de façon créative et, pour chaque cas de figure, de prendre le temps de penser différemment. Hugo partage intrinsèquement ces valeurs et ces convictions fondamentales, ce qui correspond parfaitement à la colonie et à la voie que nous suivons pour résoudre les problématiques de l'automatisation des processus des entreprises du monde entier. Je suis parfaitement convaincu qu'Hugo sera une énorme valeur ajoutée pour nos partenaires, nos clients et nos collègues, et qu'il permettra à AntWorks de donner plus vite sa pleine mesure en vue de grandir dans l'écosystème mondial. »

Hugo Walkinshaw a déclaré : « Je suis absolument ravi de rejoindre Ash, Govind et l'équipe d'AntWorks. La plateforme ANTstein™ est révolutionnaire et accélérera nettement l'adoption de l'automatisation intelligente dans de nombreux secteurs et fonctions. Je suis véritablement honoré de faire partie de cette aventure et d'avoir l'occasion d'apporter mon expérience de la transformation des activités. J'ai vraiment hâte de commencer. »

Hugo a siégé aux Conseils d'administration de la Chambre de commerce britannique, de la Chambre de commerce européenne, du Conseil national de la productivité du Vice-Premier Ministre de Singapour et du Chartered Institute of Management Accounting Southeast Asia. Il a été nommé Officier de l'ordre de l'Empire britannique pour les services rendus aux entreprises britanniques à Singapour et aux exportations britanniques.

À propos d'AntWorks :

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (PAI) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Rendez-vous sur le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

