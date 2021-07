Huion anuncia três monitores com caneta de 23,8 polegadas, incluindo o Kamvas Pro 24(4K)

O Kamvas Pro 24(4K) com design e desempenho premium é um produto de referência da Huion. A resolução 4K UHD, a tecnologia quantum-dot, a gama de cores sRGB de 140%, a proporção de contraste 1200:1 e a tecnologia HDR estão tornando o Kamvas Pro 24(4K) um monitor de caneta ideal para experiência visual imersiva. Como a maioria dos monitores com caneta Huion, o Kamvas Pro 24 (4K) também adota a tecnologia de laminação completa e vidro antiofuscante para minimizar a paralaxe e obter experiências de desenho de caneta no papel naturais.

Além disso, o Kamvas Pro 24(4K) é integrado com dois pés de apoio dobráveis com os quais os usuários podem desfrutar da criação em um ângulo de 20 graus. Entretanto, para aqueles que desejam mais diversidade e flexibilidade, o braço do monitor ST410/ST420 ou o suporte ajustável ST100A podem ser mais adequados, pois podem suportar mais ângulos para que os usuários encontrem as posturas mais confortáveis ao desenhar.

Kamvas 24 e Kamvas 24 Plus

O Kamvas 24 e o Kamvas 24 Plus fazem parte da sexta geração de produtos da série Kamvas. Em comparação com seus antecessores, o Kamvas 24 e o Kamvas 24 Plus não só ostentam a maior tela de 23,8 polegadas, mas também apresentam uma resolução de 2,5K QHD. O Kamvas 24 Plus ainda adota a tecnologia de pontos quânticos que aumenta a gama de cores para 140% sRGB e a relação de contraste para 1200:1, permitindo uma apresentação de imagem mais vibrante e vívida.

Crie mais com a caneta digital

Todos estes três monitores com caneta são disponibilizados com a caneta digital PW517. Desenvolvida com base no PenTech3.0 da Huion, a PW517 permite uma experiência de desenho mais natural e estável. A Huion também apresentou a ponta de caneta de feltro pela primeira vez, que acompanhará o Kamvas Pro 24 (4K).

Os 8192 níveis de sensibilidade à pressão e taxa de relatório de >220PPS permitem a reprodução instantânea de linhas naturais e delicadas. O reconhecimento de inclinação de ± 60° suporta a realização de várias técnicas de desenho, como sombreamento, esboços e bordas.

Com o objetivo de levar a solução de tinta digital para mais pessoas ao redor do mundo, a Huion sempre esteve comprometida em oferecer produtos melhores para profissionais criativos, bem como para iniciantes.

Para mais informações sobre os produtos da Huion, acesse www.huion.com.

