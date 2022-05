Huion apresenta Inspiroy Giano G930L: mesa digitalizadora com bluetooth incrivelmente poderosa

Desenvolvida para profissionais

A Huion valoriza a demanda do usuário ao desenvolver novos produtos. A Inspiroy Giano foi especialmente projetada para criadores profissionais. Com uma área de trabalho de 13,6 x 8,5 polegadas, a Inspiroy Giano funciona melhor com monitores de tela grande populares e oferece uma experiência de desenho flexível e eficiente.

Além disso, a mini tela LCD no canto superior esquerdo da Inspiroy Giano indica o status da mesa digitalizadora e da caneta digital, como alimentação e conectividade, permitindo que os criadores verifiquem as informações rapidamente. Além disso, seis teclas programáveis garantem acesso rápido às funções comumente utilizadas para melhorar a produtividade.

PenTech atualizada, desempenho otimizado

A Huion sempre trabalhou arduamente em inovações tecnológicas para capacitar os artistas a implementarem suas ideias criativas.

Utilizar o PenTech 3.0, a caneta digital sem bateria PW517 não só garante o posicionamento preciso do cursor e a entrada de linhas suaves por meio de algoritmos avançados, mas também aprimora a experiência de desenho por meio de uma curta distância de retração.

Além disso, a Inspiroy Giano atinge taxa de relatório superior a 300PPS, sensibilidade à pressão de nível 8192 e suporte de inclinação de ±60°, capturando com precisão todas as mudanças sutis nos traços. Além disso, a caneta digital PW517 é equipada com pontas de caneta padrão e pontas de caneta de feltro, sendo que as últimas proporcionarão uma experiência de desenho mais natural, uma vez que podem causar mais atrito entre a superfície da tela semelhante ao papel com textura granulada e a ponta da caneta.

Redefinir compatibilidade

A Huion espera ajudar os artistas a explorar mais ideias com praticidade. Compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS, Chrome OS e Android, a Inspiroy Giano suporta fácil conexão com computadores e dispositivos Android por meio de Bluetooth. Além disso, a longa duração da bateria garante uma criação ininterrupta durante todo o dia.

Atualmente, dezenas de milhões de pessoas utilizam produtos Huion para expressar suas ideias criativas em todo o mundo. Para melhorar a experiência de desenho, a Huion continuará a desenvolver produtos mais inovadores e práticos.

Para mais informações sobre a Inspiroy Giano, acesse www.huion.com.

