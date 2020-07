Huion apresenta suas mais novas Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus para empoderar artistas em todo o mundo

O aspecto mais interessante desses produtos é a tela. A Kamvas 22 Plus que vem com LCD com nanocristal (QD) não só bloqueia a luz azul, como oferece uma maior variedade de cores que alcança 140% sRGB e uma taxa de contraste otimizada de 1200:1. Com um vidro polido totalmente laminado e antiofuscante que pode minimizar a paralaxe e reduzir o reflexo, ela é um dispositivo maravilhoso para os profissionais de criação cujo trabalho apresente maiores demandas na tela. A Kamvas 22 vem com uma película antiofuscante mate que alivia o reflexo do brilho e fornece aos usuários uma experiência semelhante à de desenhar com lápis e papel.

O design da parte exterior da Kamvas 22 e da Kamvas 22 Plus é simples e elegante. Ao contrário dos produtos semelhantes produzidos antes delas, não existem teclas programadas e barra de toque. Em vez disso, uma porta de USB-A está disponível para a conexão com periféricos externos, permitindo que os usuários trabalhem com os dispositivos mais familiares, como um teclado para designers. A Kamvas 22 e a Kamvas 22 Plus também podem ser conectadas com computadores, tablets, e telefones, o que torna esses dois produtos mais versáteis ainda.

Tanto a Kamvas 22 quanto a Kamvas 22 Plus possuem a mais nova caneta digital PW517 que foi projetada tendo como base a Huion PenTech 3.0. Elas podem fornecer aos usuários uma experiência de desenho mais parecida com a experiência real, e com mais precisão no desenho. Esses dois produtos também possuem 8192 níveis de sensibilidade à pressão, o que permite que as linhas sejam desenhadas com saturação e largura diferentes conforme a pressão aplicada for modificada. Com suporte para inclinação de ±60°, a Kamvas 22 e a Kamvas 22 Plus também permitem que os usuários acrescentem sombreamento de maneira mais vibrante e ajudam os usuários a desenvolver suas técnicas de desenho como se estivessem usando um lápis de verdade.

Como fornecedora internacional de dispositivos de design gráfico, a Huion sempre se dedicou a criar produtos inovadores e de fácil interação com o usuário. Seus produtos permitem que artistas em todo o mundo concretizem seus sonhos.

Para obter mais informações sobre os produtos da Huion, visite www.huion.com.

Contato: Sophia Duan, +86-755-32998540-8018

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1192355/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1192356/2.jpg

FONTE Shenzhen Huion Animation Technology

http://www.huion.com



