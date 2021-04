Huion dévoile les Inspiroy H420X, H580X et H610X : Édition spéciale du dixième anniversaire pour accompagner les artistes du monde entier

Au cours des dix dernières années, Huion a mis sur le marché un grand nombre de produits qui ont facilité les créations des utilisateurs du monde entier. En tant que successeurs des tablettes à stylet les plus populaires de Huion, les H420X, H580X et H610X disposent de la même technologie de saisie avancée et du même prix abordable que leurs prédécesseurs, tout en portant les performances et le design extérieur à un nouveau niveau.

De nouvelles tablettes pour répondre à davantage de besoins

Huion a conçu ces trois tablettes à stylet de manière stricte. Les H420X, H580X et H610X adoptent toutes un design de panneau à couverture intégrale qui réduit leur épaisseur à moins de 8 mm. Les bords arrondis et la zone de repos de la paume plus étroite créent un support ergonomique qui réduit efficacement la fatigue des mains des utilisateurs. Le H420X est la tablette à stylet la plus compacte et la plus facile à transporter parmi ces trois appareils. Elle bénéficie d'un taux de rapport amélioré de 300PPS, ce qui en fait un appareil parfait pour jouer à l'OSU et faire des croquis rapides. Les modèles H580X et H610X, qui sont équipés de 8 touches programmables et d'une zone de travail plus large, ils offrent aux utilisateurs plus de choix pour la production de leurs œuvres.

De plus, ces tablettes à stylets sont conçues avec une large compatibilité pour offrir aux utilisateurs une expérience de travail transparente avec les appareils fonctionnant sous Windows, macOS, Android et ChromeOS. Le stylo numérique PW100, équipé de la technologie avancée EMR sans pile et de 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, permet d'obtenir des lignes authentiques et vivantes dont la largeur et la saturation varient en fonction de la pression appliquée.

Une technologie de base pour une bonne qualité

« Ces tablettes à stylet en édition spéciale représentent largement l'aspiration originale de Huion. Grâce à la technologie de reproduction de l'écriture développée par Huion et à un design extérieur strict, la qualité globale de ces produits d'entrée de gamme a atteint un nouveau niveau. En tant que fournisseur professionnel de périphériques de saisie de l'écriture manuscrite, Huion restera fidèle à sa mission de créer et d'explorer davantage de produits exceptionnels afin de permettre à chaque artiste du monde entier de réaliser davantage. » a déclaré Léo, responsable des produits.

Pour en savoir plus sur ces produits, visitez le site www.huion.com.

