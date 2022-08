Huion divulga tablet inovador com caneta Bluetooth com dials controladores duplos: Inspiroy Dial 2

NOVA YORK, 14 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 15 de agosto de 2022 (em Shenzhen, na China), a Huion, fornecedora líder de dispositivos de desenho digital do mundo, lança um novo tablet com caneta Inspiroy Dial 2 (o sucessor do Inspiroy Dial Q620M). Após ouvir a opinião dos usuários, a Huion não apenas otimizou o design do dial controlador, mas também adicionou mais um dial controlador no tablet, o que ajuda a melhorar a produtividade dos usuários.

Novos dials controladores duplos: duplica a eficiência dos usuários

o Inspiroy Dial 2 apresenta dials controladores duplos e suporta o Menu Radial do Windows de acesso rápido. Os usuários podem programá-los facilmente para realizar diversas funções, incluindo zoom dentro ou fora da tela, ajuste do tamanho do pincel, desfazer, percorrer as páginas, ajustar o volume, etc.

Os dois dials que operam com o conjunto de seis teclas de atalhos facilitarão muito o fluxo de trabalho dos usuários e resultarão em criatividade sem limites.

PenTech 3.0 e nova superfície semelhante a papel: aprimora a experiência natural da caneta sobre o papel

a Huion Pentech 3.0 reduz a distância de retração em 40%, o que garante posicionamento preciso, ponta de caneta estável e desenho preciso. Sua tecnologia EMR sem bateria retira as preocupações dos usuários com o carregamento. A Huion Pentech 3.0 associa-se à superfície metta otimizada (o nível de atrito aumentou 20%, melhorando a dureza da superfície), proporcionando aos usuários a sensação de escrever em um papel real.

Bluetooth 5.0: maior estabilidade e compatibilidade

opções com fio e sem fio (Bluetooth 5.0) são oferecidas aos usuários. O Bluetooth 5.0 foi desenvolvido para baixo consumo de energia e tem uma velocidade de transmissão de rede mais estável. O Inspiroy Dial 2 tem uma bateria de 1300 mAh integrada, que permite aos usuários usá-lo por 18 horas. O Inspiroy Dial 2 também é compatível com diferentes sistemas: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, bem como com telefones HarmonyOS e AndroidOS.

Atualmente, dezenas de milhões de pessoas utilizam produtos Huion para expressar suas ideias criativas em todo o mundo. Para melhorar a experiência de desenho, a Huion continuará a desenvolver produtos mais inovadores e práticos.

FONTE Huion

