Huion en CES 2020: las tabletas gráficas recientemente anunciadas están listas para inspirar a los creativos

Para quienes prefieran un monitor interactivo, Kamvas 13, será una opción ideal. Kamvas 13 que presenta puertos duales tipo C y viene también en tres colores, es una pantalla perfecta para estudiantes de escuelas de arte que tienen presupuesto limitado. Sin embargo, para los trabajadores creativos profesionales, especialmente los diseñadores de interiores, las tabletas digitalizadoras con un tamaño de panel mucho más grande pueden resultar más convenientes y proporcionarles más flexibilidad; en ese caso, bien vale considerar la Kamvas Pro 24. La Kamvas Pro 24, equipada con una pantalla QHD y resolución de pantalla de 2,5 K, es hasta hoy el producto con mayor resolución de pantalla fabricado por Huion. Además, las diez teclas pulsables ubicadas a ambos lados del panel se pueden programar separadamente para realizar 20 funciones diferentes. Las barras táctiles distribuidas de manera simétrica a cada lado del dispositivo están diseñadas especialmente para satisfacer tanto los requisitos de los usuarios zurdos y diestros , lo cual encarna el mantra de Huion: Bear User Request in Mind, Encourage User Involvement and Fulfill Targets with User-oriented Thoughts (Tener en cuenta la solicitud del usuario, alentar la participación del usuario y cumplir objetivos con pensamientos orientados al usuario).

Para dar rienda suelta a su creatividad y compartirla, así como para conocer más detalles sobre los productos de Huion, visite www.huion.com.

Para consultas de medios:

Carlos Lin

+86-18820178551

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057383/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057384/2.jpg

FUENTE Shenzhen Huion Animation Technology

www.huion.cn



