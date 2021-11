Huion Kamvas RDS-160: um monitor com caneta criativo para impulsionar a sua criatividade

Com grande praticidade e apenas 12 mm de espessura, o Kamvas RDS-160 permite que os usuários desfrutem da portabilidade e da conveniência oferecidas pela criação digital, mesmo quando criando em ambientes externos. Com tela laminada completa e amplo ângulo de visão, o Kamvas RDS-160 garante imagens nítidas e com brilho quando os usuários visualizam de diferentes ângulos. Enquanto isso, a tecnologia de pontos quânticos é aplicada para atingir 145% da gama de cores sRGB, oferecendo imagens com alta saturação, tonalidade precisa e brilho natural e proporcionando aos usuários uma experiência de desenho mais imersiva.

Traços naturais para estimular sua imaginação

Equipado com a caneta digital sem bateria PW517 aprimorada, o Kamvas RDS-160 pode oferecer aos usuários uma experiência de desenho suave e confortável. Linhas com diferentes larguras e formas podem ser reproduzidas de forma natural e instantânea à medida que a pressão aplicada varia. Graças ao suporte de inclinação de ±60 ° , os usuários podem inclinar a caneta para colorir ou adicionar sombras às imagens sem a necessidade de operar o software com frequência.

Teclas de pressão configuráveis para otimizar a eficiência do fluxo de trabalho

O monitor com caneta Kamvas RDS-160 tem dois botões na caneta e dez teclas de pressão no monitor, os quais podem ser personalizados para funções que você desejar, como desfazer, aumentar/diminuir o zoom da tela, aumentar/diminuir o tamanho do pincel, etc. Ao mesmo tempo, os usuários também podem alternar para o modo tablet com caneta para economizar energia e ter uma experiência diferenciada de criação.

Conexão fácil traz mais possibilidades

O Kamvas RDS-160 pode ser conectado a computadores e dispositivos Android por meio de um cabo 3 em 1 ou de um cabo USB-C para USB-C completo, o que aumentará muito a sua eficiência. E além de desenhos, o Kamvas RDS-160 também desempenha um papel importante em design de moda, design de animação, design arquitetônico, ensino on-line, etc. É simplesmente uma ótima ferramenta para muitas pessoas.

