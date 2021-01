Huion KD200: a combinação inovadora de teclado e Pen Tablet recebeu três prêmios internacionais de design

Para facilitar ainda mais a vida dos usuários quando estão desenhando, o KD200 combina, pela primeira vez, o pen tablet com um teclado e botão controlador. As 23 teclas de teclado padrão podem funcionar como as do teclado geral, que suportam entrada contínua, bem como as principais combinações, enquanto o botão controlador e cinco teclas programáveis podem ser customizadas como funções diferentes para atender a mais necessidades individuais.

Como um produto bem desenvolvido e com excelente desempenho, o KD200 foi amplamente reconhecido por instituições internacionais e designers profissionais. Ele foi o vencedor do Golden Pin Design Award, do Good Design Award e do Red Star Design Award.

Bluetooth 5.0 para criar mais livremente

Equipado com a tecnologia avançada Bluetooth 5.0, o Huion KD200 suporta distância de comunicação mais ampla e transferência de sinal mais rápida, permitindo que os usuários liberem sua criatividade em casa e em qualquer lugar. Além disso, com até 18 horas de vida útil da bateria, o KD200 sem dúvida pode atender às necessidades da maioria dos usuários, sem mencionar que é necessário apenas 1,2 hora para obter uma bateria totalmente carregada.

PenTech3.0 e folha com textura para uma experiência de desenho de caneta sobre papel

Habilitado pela PenTech3.0, a caneta digital sem bateria PW517 com um núcleo magnético reduzido permite uma experiência de desenho mais estável. Além disso, com 8192 níveis de sensibilidade à pressão e suporte de inclinação de ± 60 °, linhas com largura e saturação diferentes podem ser realizadas de forma fácil e natural, ajustando o ângulo da caneta e a pressão aplicada. Fabricada com acabamento semelhante ao do papel, a folha de textura do KD200 é antirrisco e anti-impressão digital. Quando escrevemos sobre ela parece que estamos escrevendo em um papel, uma vez que os usuários podem sentir o atrito da caneta digital quando ela desliza sobre a superfície do KD200.

Como o primeiro produto lançado pela Huion em 2021, o KD200 representa a honra e as inovações tecnológicas alcançadas pela Huion na última década. No futuro, a Huion continuará apresentando produtos mais inovadores e práticos para facilitar as criações de artistas digitais em todo o mundo.

Para mais informações sobre os produtos da Huion, acesse: www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421341/1.jpg



