Huion lança Kamvas Pro 13(2.5K) e Kamvas Pro 16(2.5K): uma integração de desempenho excepcional e projeto inovador

Considerando os pedidos dos usuários, a Huion sempre se concentra em pesquisar e desenvolver produtos melhores.

Tanto o Kamvas Pro 13(2.5K) quanto o Kamvas Pro 16(2.5K) contam com uma tela grande que oferece uma ampla área de trabalho, sendo, ao mesmo tempo, finos (10 mm) e portáteis, para que se possa criar em qualquer lugar.

Esses dois monitores com caneta possuem tecnologia de pontos quânticos e resolução QHD 2.5K, garantindo detalhes precisos das imagens. O número de pixels do Kamvas Pro 13(2.5K) é o dobro do número de pixels de uma tela Full HD porque, pela primeira vez no setor, a resolução de QHD 2.5K é aplicada a uma tela IPS de 13,3 polegadas.

A avançada tecnologia de pontos quânticos QLED ajuda a reduzir a luz azul prejudicial, ao mesmo tempo que atinge uma gama de cores sRGB de 145%. Assim, os dois monitores com caneta podem exibir 16,7 milhões de cores e representar imagens com alta saturação, tonalidade precisa e brilho natural.

Uma experiência de criação mais autêntica

A Huion é uma das poucas empresas que desenvolvem e aplicam a tecnologia EMR sem bateria de forma independente.

O Kamvas Pro 13(2.5K) e o Kamvas Pro 16(2.5K) vêm com a caneta digital PW517, que adota a PenTech 3.0 da Huion, a mais recente aplicação da tecnologia EMR sem bateria. A inovação em tecnologia EMR da Huion é reconhecida novamente.

Os 8.192 níveis de sensibilidade à pressão e taxa de relatório de >300PPS garantem a reprodução instantânea de linhas naturais e delicadas. O reconhecimento de inclinação de ± 60° suporta a aplicação de várias técnicas de desenho, como sombreamento, esboços e bordas.

Projeto prático para facilitar a operação

Tanto o Kamvas Pro 13(2.5K) quanto o Kamvas Pro 16(2.5K) possuem duas portas USB-C, que permitem aos usuários conectar a tela a computadores ou dispositivos Android de forma eficiente por meio de um cabo USB-C para USB-C completo ou cabo 3-em-2. Além disso, os usuários também podem alternar para o modo tablet com caneta para ter uma experiência diferenciada de desenho.

Para oferecer soluções de tinta digital a mais pessoas, a Huion sempre esteve comprometida em desenvolver produtos mais inovadores e poderosos para capacitar artistas digitais globais.

