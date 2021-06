Huion lança nova linha de tablets com caneta, Inspiroy RTS-300, RTM-500 e RTP-700

Junto com a área de trabalho ativa marcada com pontos brilhantes para identificar facilmente onde desenhar, os novos tablets têm um revestimento semelhante ao papel que aumenta muito o atrito entre a área de trabalho e a ponta da caneta, fazendo com que a experiência de desenho seja mais realista do que nunca. Disponíveis em cores diferentes, incluindo Cosmo Black, Blossom Pink, Solar Orange e Twilight Blue, estes tablets finos e compactos podem ser levados para qualquer lugar para uma rápida ação plug-n-play.

Melhor desempenho para uma experiência de usuário satisfatória

Além da funcionalidade para tablets, a nova caneta PW400 foi criada para a série Inspiroy RT. Uma caneta digital sem bateria, a PW400 apresenta uma ponta de caneta mais durável e estável com uma taxa de relatório de 300 PPS, tornando a resposta desses tablets da Huion mais rápida ainda. 8.192 níveis de sensibilidade à pressão e suporte de inclinação de ± 60° também podem ser utilizados com a caneta PW400.

Design voltado para as pessoas para melhor atender a diferentes necessidades

Criados para todo tipo de usuário, desde educadores on-line escrevendo equações por meio do Zoom a entusiastas de arte que desejam compartilhar seu trabalho por meio das mídias sociais, esses tablets com caneta podem ser usados por qualquer pessoa que queira trazer um toque pessoal à sua vida digital. Teclas de pressão/toque customizáveis (com um Touch Strip no RTM-500 e RTP-700) tornam a edição mais fácil e eficiente, uma vez que os usuários podem programar seus atalhos mais usados nas teclas para conseguir um fluxo de trabalho suave e simplificado. Todos os tablets podem ser customizados para uso com a mão direita ou esquerda. Além disso, estes tablets com caneta também são compatíveis com dispositivos que rodam Windows 7 ou posterior, macOS 10.12 ou posterior e Android 6.0 ou posterior. Os tablets devem ser conectados a um dispositivo compatível o tempo todo para que possam funcionar.

Como produtos especiais apenas para canais de varejo, esses tablets com caneta podem ser adquiridos a partir de revendedores autorizados da Huion em todo o mundo. Para mais informações sobre esses tablets com caneta, acesse www.huion.com.

