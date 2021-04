Huion lança o Inspiroy H420X, H580X e H610X: edição especial de 10 anos para capacitar todos os artistas em todo o mundo

Nos últimos dez anos, a Huion lançou um grande número de produtos que facilitaram as criações de usuários em todo o mundo. Como os produtos sucessores dos tablets com caneta mais populares da Huion, os modelos H420X, H580X e H610X apresentam a mesma tecnologia de entrada avançada e preço acessível de seus antecessores, ao mesmo tempo em que levam o desempenho e o design exterior a um novo patamar.

Novos tablets para atender a mais necessidades

A Huion projetou esses três tablets com caneta, H420X, H580X e H610X, de forma rigorosa, todos adotando um design completo do painel de cobertura que reduz sua espessura para menos de 8mm. As bordas arredondadas, juntamente com a área de descanso de palma estreita, criam um suporte ergonômico para reduzir efetivamente a fadiga manual dos usuários. Como o tablet com caneta mais compacto e fácil de carregar entre esses três dispositivos, o H420X apresenta uma taxa de resposta melhorada de 300PPS, criando um dispositivo perfeito para jogar OSU e desenhar rapidamente. Embora o H580X e o H610X estejam equipados com 8 teclas de teclado programáveis e uma área de trabalho mais ampla, os usuários têm mais opções para suas criações produtivas.

Além disso, estes tablets com caneta são desenvolvidos com forte compatibilidade para oferecer aos usuários uma experiência de trabalho contínua com dispositivos em execução de Windows, macOS, Android e ChromeOS. A caneta digital PW100 que, equipada com a tecnologia avançada de EMR livre de bateria e 8192 níveis de sensibilidade à pressão, garantem que linhas autênticas e vívidas sejam realizadas em largura e saturação diferentes à medida que a pressão aplicada é alterada.

Tecnologia central para a boa qualidade

"Esses tablets para caneta de edição especial representam muito a aspiração original da Huion", disse o oficial de produtos Leo. "Impulsionada pela escrita autodesenvolvida da Huion, reproduzindo tecnologia e design exterior rigoroso, a qualidade geral desses produtos de nível básico foi levada a um novo patamar. Como fornecedor profissional de dispositivos de inserção de escrita, a Huion permanecerá firme na missão de criar e explorar produtos mais excepcionais para capacitar cada artista em todo o mundo a criar mais."

Para saber mais sobre produtos da Huion, acesse www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485363/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485364/2.jpg

FONTE Huion

Related Links

http://www.huion.com



SOURCE Huion