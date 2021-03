Huion lance deux tablettes graphiques à écran 4K, la Kamvas Pro 16 (4K) et la Kamvas Pro 16 Plus (4K)

Ces deux produits surprennent les utilisateurs avec leurs écrans haute définition. La Kamvas Pro 16 (4K) et la Kamvas Pro 16 Plus (4K) comprennent une résolution d'affichage de 3840 2160 (16: 9), ce qui signifie que plus de 8 millions de pixels sont entassés dans l'écran de 15,6 pouces (39,6 cm), offrant aux utilisateurs des images détaillées où chaque détail minuscule peut être vu clairement. Grâce à son système QD-LCD, la Kamvas Pro 16 Plus (4K) offre une large gamme de couleurs sRVB de 145 % et un rapport de contraste optimisé de 1200:1, ce qui signifie que tout ce que dessinent les créateurs prendra vie grâce au rendu naturel des couleurs. Pour sa part, la Kamvas Pro 16 (4K), offre une gamme de couleurs sRVB de 120 % et 16,7 millions de teintes, qui permettent des dégradés tout en douceur et une transition naturelle entre les tons.

Une performance exceptionnelle et un boîtier compact

Outre l'écran, la performance exceptionnelle et la conception minimaliste font de ces deux tablettes graphiques des outils idéaux pour les professionnels de la création. Les 8 192 niveaux de sensibilité en surface permettent aux tablettes de ressentir chaque changement subtil dans la pression du stylet et, par conséquent, de réaliser des lignes aux saturations et largeurs variées. Développé en profitant de la toute dernière technologie PenTech3.0 de Huion, le stylet numérique PW517 garantit aux utilisateurs une expérience de dessin stable et améliorée. Ne comportant aucune touche à enfoncer sur le boîtier, les deux tablettes compactes offrent une zone de travail suffisante qui répond aux attentes des utilisateurs appréciant le minimalisme. De plus, la conception monopièce rend les produits plus élégants, tandis que la coque en alliage d'aluminium permet de résister aux égratignures.

Faites-en plus avec le miniclavier KD100.

Afin de faciliter davantage le processus de création, Huion présente également aujourd'hui un nouveau miniclavier, le Huion KD100. Doté de 18 touches programmables et d'un contrôleur à cadran également programmable, ce clavier permet aux utilisateurs de créer leurs propres raccourcis pour un accès rapide et un flux de travail plus efficace.

