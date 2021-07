Huion lance trois écrans à stylet de 23,8 pouces, dont la Kamvas Pro 24 (4K)

Grâce à son design et à ses performances de première qualité, le Kamvas Pro 24 (4K) avec un est un produit phare de Huion. La résolution 4K UHD, la technologie des points quantiques, la gamme de couleurs sRGB à 140 %, le rapport de contraste 1200:1 et la technologie HDR font du Kamvas Pro 24 (4K) un écran à stylet idéal pour une expérience visuelle immersive. Comme la plupart des écrans à stylet Huion, le Kamvas Pro 24 (4K) adopte également la technologie de plastification complète et le verre gravé anti-éblouissement pour minimiser les expériences de parallaxe et pour favoriser un dessin naturel au stylo sur papier.

De plus, le Kamvas Pro 24 (4K) est doté de deux pieds pliables permettant aux utilisateurs de créer à un angle de 20 degrés. Mais pour ceux qui veulent plus de diversité et de flexibilité peuvent utiliser le support d'écran ST410/ST420 ou le support réglable ST100A, car ils peuvent supporter plus d'angles pour permettre aux utilisateurs de trouver les postures les plus confortables lors du dessin.

Kamvas 24 et Kamvas 24 Plus

Les Kamvas 24 et Kamvas 24 Plus sont les sixièmes produits de la gamme Kamvas. Comparativement à leurs prédécesseurs, les Kamvas 24 et Kamvas 24 Plus présentent non seulement le plus grand écran de 23,8 pouces, mais aussi une résolution QHD de 2,5 K. Le Kamvas 24 Plus adopte même la technologie des points quantiques qui améliore la gamme de couleurs à 140 % sRGB et le rapport de contraste à 1200:1, pour une présentation d'images plus vivante.

Créez plus avec le stylo numérique

Ces trois écrans à stylet sont tous fournis avec le stylo numérique PW517. Développé à partir de la technologie PenTech3.0 de Huion, le PW517 offre une expérience de dessin plus naturelle et plus stable. Huion a également présenté une nouveauté; la pointe en feutre qui sera offerte avec le Kamvas Pro 24 (4K).

Celle-ci permet la reproduction instantanée de lignes naturelles et délicates grâce à 8192 niveaux de sensibilité de pression et à un taux de rapport supérieur à 220 PPS. En outre, la reconnaissance d'inclinaison de 60 degrés favorise la réalisation de diverses techniques de dessin comme l'ombrage, le croquis et les bordures.

Dans le but d'apporter une solution d'encre numérique à un plus grand nombre de personnes dans le monde, Huion s'est toujours engagé à offrir de meilleurs produits aux créateurs professionnels et débutants.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du produit, consultez le site www.huion.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1584081/Kamvas_Pro_24_4K.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1584080/Kamvas_24___Kamvas_24_Plus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion