Huion na CES 2020: os mais recentes tablets gráficos anunciados estão prontos para inspirar os criativos

O tablet com caneta Inspiroy HS611, desenvolvido especialmente para a juventude contemporânea em busca da individualidade, está disponível em três cores: vermelho coral, azul estrelado e cinza espacial. Além das opções de cores e especificações técnicas competitivas, o HS611 é o primeiro tablet com caneta que tem uma barra de mídia integrada na parte superior. Os usuários podem atualizar a mente e até se inspirar com a melodia tocada enquanto desenham no tablet. O volume tem ajuste fácil com as teclas de toque na barra de mídia, pelas quais também é possível pular músicas e alternar o programa em execução no computador.

Para quem prefere monitor com caneta em vez de tablet com caneta, o Kamvas 13, que tem duas portas tipo C e também está disponível em três cores, atende à maioria das demandas dos artistas digitais, principalmente aos alunos de escolas de arte, que têm orçamento limitado para produtos como um dispositivo gráfico. No entanto, para os profissionais da criatividade, principalmente designers de interiores, os tablets gráficos com tela bem maior podem funcionar melhor e oferecer mais flexibilidade. Nesse caso, vale a pena considerar o Kamvas Pro 24. O Kamvas Pro 24, equipado com uma tela QHD com resolução de 2.5K, até o momento, é o produto com a mais alta resolução de tela fabricado pela Huion. Além disso, dez teclas localizadas nas duas laterais podem ser programadas separadamente para executar 20 funções diferentes. As barras de toque distribuídas simetricamente de cada lado do dispositivo foram criadas especialmente para atender às demandas dos usuários canhotos e destros, que é a personificação do mantra da Huion, de ter em mente as demandas dos usuários, incentivar o envolvimento dos usuários e atingir as metas com foco nos usuários.

Para liberar e compartilhar sua criatividade, além de aprender mais detalhes sobre os produtos da Huion, visite www.huion.com.

