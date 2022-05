- Huion presenta InspiroyGiano G930L: tablet con lápiz con Bluetooth espectacularmente potente

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Huion, un proveedor líder de dispositivos de dibujo digital en el mundo, lanza hoy una innovadora tablet con lápiz con Bluetooth, la InspiroyGiano G930L.

Marcará un avance para los lápices de las tablets de Huion. Con un rendimiento excepcional, InspiroyGiano es uno de los ganadores del premio Red Dot of the Red Dot Award: Product Design [2022], que servirá para proporcionar una experiencia de dibujo sin precedentes para creadores profesionales en ilustración, animación, diseño gráfico, diseño industrial, edición de imágenes, juegos, etc.