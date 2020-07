Huion presenta sus últimos modelos Kamvas 22 y Kamvas 22 Plus para potenciar a los artistas de todo el mundo

El aspecto más emocionante de estos dos productos es la pantalla. El modelo Kamvas 22 Plus, que cuenta con una pantalla LCD QD, no sólo bloquea la luz azul, sino que también ofrece una gama de colores más amplia que alcanza el 140% del espectro sRGB y una relación de contraste optimizada de 1200:1. Combinado con un cristal grabado antirreflejo enteramente laminado, que minimiza la paralaje y reduce el reflejo, esta pantalla con lápiz digital proporciona un dispositivo maravilloso para los creativos profesionales que tienen mayores exigencias de pantalla. Por su parte, el Kamvas 22 está dotado de una película mate antirreflejo que reduce el reflejo y ofrece a los usuarios la experiencia de dibujar con lápiz sobre papel.

El diseño exterior de tanto el Kamvas 22 como el Kamvas 22 Plus es sencillo y elegante. A diferencia de sus precursores, no existen teclas de presión ni barras táctiles programables en estos dos productos. En su lugar, un puerto USB-A oculto está disponible para la conexión de periféricos externos, permitiendo a los usuarios trabajar con sus gadgets más populares, tales como el teclado de diseño. Además, el Kamvas 22 y el Kamvas 22 Plus también permiten la conexión a computadoras, tabletas y teléfonos, lo que aumenta la versatilidad de estos dos productos.

Equipados con el último lápiz digital PW517 desarrollado a partir del PenTech 3.0 de Huion, tanto el Kamvas 22 como el Kamvas 22 Plus pueden ofrecer a los usuarios una experiencia de dibujo más real con una mejor precisión de dibujo. Ambos productos también presentan 8192 niveles de sensibilidad a la presión, lo que permite reproducir líneas de distinta anchura y saturación a medida que cambia la presión aplicada. Con un soporte de inclinación de ±60°, el Kamvas 22 y el Kamvas 22 Plus también permiten a los usuarios añadir sombreado de una manera más intensa y ayudan a los usuarios a desplegar sus técnicas de dibujo como si utilizaran un lápiz real.

Como proveedor internacional de dispositivos de entrada gráfica, Huion se ha dedicado siempre a crear productos innovadores y fáciles de usar que facultan a los artistas de todo el mundo a alcanzar sus sueños.

