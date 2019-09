Huion présente l'Inspiroy H320M et le Kamvas Pro 16 Premium au salon IFA 2019 à Berlin

L'Inspiroy Ink H320M est la première tablette à stylet du marché qui est composée à la fois d'une tablette à stylet et d'une tablette d'écriture LCD. Cette combinaison optimise non seulement la convivialité de l'appareil, mais fournit également plus de confort aux utilisateurs. La technologie E-Paper intégrée au dispositif garantit une faible consommation d'énergie de la tablette d'écriture. Par conséquent, la pile au lithium intégrée permet aux utilisateurs de dessiner sur l'écran LCD pendant environ deux ans. Quatre pieds en caoutchouc antidérapants fixés à l'écran LCD et l'étui de tablette fourni avec l'appareil permettent de protéger la surface de travail d'éventuelles égratignures des deux côtés lorsque vous dessinez. Les niveaux de sensibilité à la pression de 8192 et le taux de transfert de 266 pps de la tablette à stylet permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience de dessin fluide et réaliste, reflétant ainsi leurs véritables talents artistiques. Faites un brouillon sur l'écran LCD chaque fois qu'une idée vous vient à l'esprit, puis faites-en une réalité de l'autre côté de l'appareil. Retournez la tablette et continuez de vous exprimer. Vous ne perdrez plus jamais vos idées fantaisistes et votre flux créatif ne sera jamais interrompu.