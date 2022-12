HUISON obtient « quatre brevets d'invention » et « quatre brevets nationaux » pour ses produits laitiers Original DHA

XIAMEN, Chine, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- HUISON a reçu « quatre brevets d'invention » et « quatre brevets nationaux » pour ses produits laitiers Original DHA :

1. Brevet sur les espèces d'algues ZL 201710398286.7 : Une souche de champignons producteurs d'acide docosahexaénoïque et ses applications ; obtention du brevet pour l'invention génétique d'algues aux États-Unis et au Japon ;

2. Brevet pour la fermentation ZL 200910130628.2 : Un procédé de production de DHA par fermentation via la culture à haute densité de Schizochytrium sp. ;

3. Brevet de préparation ZL 201010281458.0 : Une poudre de cellules entières de micro-algues pour un rendement élevé de lait contenant du DHA chez les mammifères et sa méthode de préparation ;

4. Brevet de sélection reproductive ZL 201810297773.9 : Pour l'application du Schizochytrium sp. et sa préparation en augmentant la teneur en DHA dans le lait des ruminants ; obtention des brevets de sélection pour reproduction aux États-Unis et en Australie.

Lait pur Original DHA : « Authentique et facile à absorber »

Le lait maternel est riche en DHA tandis que le lait classique n'en contient presque pas. La plupart des industries laitières actuelles améliorent donc la teneur en DHA de leurs produits en ajoutant de l'huile de poisson ou d'algues, mais cela a pour inconvénient que l'oxydation et le rancissement se produisent facilement pendant le traitement du produit, lui donnant un goût et une saveur médiocres de poisson ou de bois. Dans le même temps, les produits d'oxydation auront des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Par conséquent, la protection d'un système antioxydant complexe et le masquage du goût sont nécessaires, ce qui augmente la complexité et le coût de formulation du processus de production.

La biomasse de micro-algues (Schizochytrium sp.) est un aliment unique riche en DHA produit par fermentation, séparation et séchage à l'aide de Schizochytrium sp.. En nourrissant les vaches avec la biomasse de micro-algues HUISON® (Schizochytrium sp. HS01), la teneur en DHA dans le lait peut être considérablement augmentée et stabilisée, et le ratio oméga 3 / oméga 6 sera amélioré de sorte que la qualité du lait puisse être améliorée. Le lait pur Original DHA signifie que le lait contient du DHA dès lors qu'il est extrait. Le processus est comparable à celui des mères qui allaitent et qui reçoivent des aliments riches en DHA par le biais de leur alimentation, les absorbant et les transformant naturellement en matière grasse du lait. D'autres études ont montré que 52,82 % de son DHA se trouve en position sn-2 sur les triglycérides, soit une teneur similaire à celle du lait maternel. Le lait pur Original DHA peut être transformé en une variété de produits laitiers comparables au lait conventionnel en termes de saveur, de goût et de propriétés physico-chimiques.

HUISON est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la fermentation dirigée des agents microbiens et l'industrialisation du DHA vierge.

SOURCE Huison Biotech