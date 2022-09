Human Horizons bringt den ultra-futuristischen DIGITAL GT, HiPhi Z, offiziell auf den Markt

SHANGHAI, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Human Horizons, Branchenführer im Bereich der neuen Mobilität und des intelligenten Fahrens, hat sein zweites Flaggschiff, den ultra-futuristischen digitalen GT HiPhi Z, offiziell vorgestellt. Das hochtechnologische und ultraluxuriöse Fahrzeug richtet sich an „zukunftsorientierte Kreative" und kombiniert die neuesten technologischen Innovationen mit dem Komfort eines Luxusfahrzeugs unter dem neuen Marktsegment TECHLUXE®. Der HiPhi Z wurde am 26. August offiziell vorgestellt und nimmt seither Bestellungen entgegen.

Reservations for test-driving the HiPhi Z are also officially open for interested customers, with drives available from October 1st. Following the success of the HiPhi X, which was the first domestic product to break into the top sales position for luxury electric cars in China, the HiPhi Z targets ‘young’, independently minded contemporary creators who believe in pushing boundaries, and bravely pursuing the future. Production of the HiPhi Z is expected to begin later in 2022.

Reservierungen für Probefahrten mit dem HiPhi Z sind für interessierte Kunden ab dem 1. Oktober offiziell möglich. Das Unternehmen hat außerdem erklärt, dass Nutzer, die sich dafür entscheiden, ihr HiPhi Z im Jahr 2022 vorzubestellen, als Dankeschön für ihre kontinuierliche Unterstützung der Marke zusätzliche Vorteile erhalten können. Nach dem Erfolg des HiPhi X, der als erstes einheimisches Produkt die Spitzenposition bei den Verkaufszahlen von Luxus-Elektroautos in China erreichte, zielt der HiPhi Z auf „junge", unabhängig denkende Zeitgenossen ab, die daran glauben, Grenzen zu überschreiten und mutig in die Zukunft zu gehen. Die Preise für den HiPhi Z beginnen zwischen 88.000 und 91.000 Dollar, und die Produktion des HiPhi Z wird voraussichtlich im Jahr 2022 anlaufen.

Bei der offiziellen Vorstellung des HiPhi Z sagte Ding Lei, Gründer, CEO und Vorsitzender von HiPhi: „Bei Human Horizons sind wir davon besessen, über die Zukunft nachzudenken; das motiviert uns und lenkt uns auf unsere Ziele. Wir glauben, dass die Zukunft viele unglaubliche Fortschritte für die Menschheit bereithält, und wir wollen das Wachstum der Technologie so unterstützen, dass das Leben angenehmer und bequemer wird. Die HiPhi-Reihe ist eine Chance für uns, ein Stück Zukunft in die moderne Welt zu bringen, die Standards der Automobilindustrie zu erhöhen und ein völlig einzigartiges Fahrerlebnis zu schaffen."

Getreu der futuristischen Vision ist der HiPhi Z mit einer V-förmigen Fronthaube sowie dem weltweit ersten umlaufenden Star-Ring-ISD-Lichtvorhang an einem Pkw, der aus 5.051 einzelnen LEDs besteht und mit Passagieren, Fahrern und der Umwelt interagieren kann, ästhetisch verfeinert. Darüber hinaus verfügt das Exterieur über aktive Kühlergrillklappen (AGS), die mit dem Heckspoiler und den Kotflügeln verbunden sind, um den Luftwiderstand des Fahrzeugs automatisch zu regulieren und den Auftrieb zu verringern und so die Gesamtleistung zu verbessern. Das fertige Produkt ist ein klares, schlankes und fließendes Design, das in 6 verschiedenen, anpassbaren Farben erhältlich ist: Nephrite Grey, Quartz Grey, Pearl White, Khaki Green, Smokey Blue und New White, die sich in Leistung und Stil von der Konkurrenz abheben.

Die weltweit führende autonome Leistung des HiPhi Z wird durch das HiPhi Pilot System unterstützt, das assistiertes Fahren und Einparken sowie intelligentes Aufrufen über die Smartphone-App ermöglicht. Das ADAS-System basiert auf einem NVIDIA Orin X Chip und dem Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) QNX Neutrino und nutzt 34 Sensoren und die LiDAR-Technologie, um die Umgebung ständig zu scannen. Darüber hinaus gewährleistet die Software ein hohes Maß an Sicherheit durch die doppelte Redundanz der sechs Hauptsysteme für Datenverarbeitung, Wahrnehmung, Kommunikation, Bremsen, Lenkung und Energieversorgung.

Der HiPhi Z wird neben dem HiPhi X als das doppelte Flaggschiff von Human Horizons erscheinen und verkörpert den Fokus des Unternehmens, futuristische Autos mit vernetzter, intelligenter und fortschrittlicher Technologie zum Leben zu erwecken. Beide Modelle werden bei der Entwicklung von Chinas neuem Energiemarkt eine führende Rolle spielen und HiPhi als führende Elektrofahrzeugmarke im oberen Luxussegment bekannt machen. Im Hinblick auf die umfassenderen Ziele von Human Horizons passt die Marke HiPhi in das strategische Konzept „3-Smart" des Unternehmens, das die Entwicklung intelligenter Autos, intelligenter Verkehrsmittel und intelligenter Städte unterstützen soll, um eine intelligentere und technologisch anspruchsvollere Zukunft zu ermöglichen.

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

