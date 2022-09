Human Horizons lance officiellement une HiPhi Z, la DIGITAL GT ultra-futuriste

SHANGHAI, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Human Horizons, leader de l'industrie en matière de mobilité nouvelle et de conduite intelligente, a officiellement lancé son deuxième véhicule phare, la digital GT ultra-futuriste HiPhi Z. Cette voiture high-tech et ultra-luxueuse s'adresse aux « créateurs avant-gardistes », combinant les dernières innovations technologiques avec tout le confort d'un véhicule de luxe dans le nouveau segment de marché TECHLUXE®. La HiPhi Z a été officiellement lancée le 26 août et les commandes sont maintenant acceptées.

Les réservations pour tester la HiPhi Z à la conduite sont également officiellement ouvertes pour les clients intéressés, avec des places disponibles à partir du 1er octobre. La société a également déclaré que les utilisateurs qui choisiront de précommander leur HiPhi Z en 2022 pourront bénéficier d'avantages supplémentaires en guise de remerciements pour leur soutien continu à la marque. Après le succès de la HiPhi X, qui a été le premier produit national à percer dans le top des ventes de voitures électriques de luxe en Chine, la HiPhi Z cible les « jeunes » créateurs contemporains à l'esprit indépendant qui repoussent les limites et abordent l'avenir avec courage. Le prix de la HiPhi Z va de 88 000 à 91 000 $. Sa production devrait commencer d'ici fin 2022.

Ding Lei, fondateur, PDG et président de HiPhi, s'est exprimé lors du lancement officiel de la HiPhi Z : « Chez Human Horizons, nous sommes obsédés par l'idée de l'avenir ; elle nous motive et nous oriente vers nos objectifs. Nous croyons que le futur recèle de nombreux progrès incroyables pour l'humanité, et nous voulons soutenir la croissance de la technologie d'une manière qui contribue à rendre la vie plus agréable et plus pratique. La gamme HiPhi est l'occasion pour nous d'apporter un peu de l'avenir au monde moderne, d'élever les normes de l'industrie automobile et de créer une expérience de conduite tout à fait unique. »

En accord avec cette vision futuriste, la HiPhi Z est esthétiquement raffinée avec un capot avant en forme de V, ainsi que le premier rideau lumineux Star-Ring ISD enveloppant au monde dans un véhicule personnel, composé de 5 051 LED individuelles qui peuvent interagir avec les passagers, les conducteurs et le monde qui les entoure. Les volets de calandres actifs (AGS) se connectent à l'aileron arrière et à l'aile pour ajuster automatiquement la traînée du véhicule et réduire la portance afin d'améliorer les performances globales. Le produit fini présente un design propre, élégant et fluide, disponible en six couleurs différentes et personnalisables : gris néphrite, gris quartz, blanc perle, vert kaki, bleu fumé et blanc nouveau, se démarquant de ses rivaux à la fois en matière de style et de performance.

Les performances autonomes de la HiPhi Z sont soutenues par le système de pilotage HiPhi, qui permet la conduite assistée et l'aide au stationnement, ainsi que l'invocation intelligente grâce à l'application sur smartphone. Le système ADAS est construit autour d'une puce NVIDIA Orin X couplée à un système d'exploitation en temps réel (RTOS) QNX Neutrino, et utilise 34 capteurs et la technologie LiDAR pour analyser constamment son environnement. En outre, le logiciel assure un haut degré de sécurité avec double redondance pour les six principaux systèmes de calcul, de perception, de communication, de freinage, de direction et d'alimentation.

La HiPhi Z apparaîtra aux côtés de la HiPhi X en tant que modèle phare de Human Horizons, incarnant l'objectif de la société de donner vie aux voitures futuristes grâce à une technologie connectée, intelligente et avancée. Ces deux modèles serviront de leaders dans le développement du nouveau marché énergétique en Chine, faisant de la HiPhi une marque de véhicule électrique de premier plan dans le domaine du luxe haut de gamme. En ce qui concerne les objectifs plus larges de Human Horizons, la marque HiPhi s'inscrit dans le plan stratégique « 3-Smart » de l'entreprise pour soutenir le développement de voitures intelligentes, de transports intelligents et de villes intelligentes, qui sous-tend un avenir plus intelligent et plus sophistiqué sur le plan technologique.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante amélioration grâce à ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium et en acier, de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons est établi pour la recherche et le développement de technologies de mobilité connectées innovantes et de pointe, ainsi que pour l'industrialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées, qui redéfiniront la mobilité humaine.

