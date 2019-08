Humanização do Marketing foi o foco dos debates da 10ª edição do Fórum de Marketing Empresarial

O primeiro painel " O Futuro da TV: Seja o Primeiro a Saber ", contou com Américo Martins, vice-presidente de Conteúdo da CNN Brasil, José Roberto Maciel, CEO do SBT, e William Waack, jornalista da CNN Brasil. "A inovação é um dos pontos principais para atrair e reter audiência", disse Martins.

No segundo painel "A maior inovação do marketing é ser humano", participaram Hugo Rodrigues, CEO da WMcCann; Marcelo Bicudo, CEO da Superunion Brand; e Moritz Wolff, Diretor da Dunnhumby. "Há muitos cases de companhias que hoje conseguem alinhar o ecossistema de canais e promover seus propósitos de forma humana e com impacto", reforçou Bicudo.

O Fórum contou com o LIDE Talks, formato que trouxe seis encontros intimistas: "Vulnerabilidade: o que executivos de sucesso podem aprender com seus insucessos"; "Branding: Como o marketing transforma genéricos em marca própria"; "Imersão ou Detox? Always on pode ser bom para as marcas, mas não para a gente", "Furando a Bolha: Por Que Sua Empresa Tem Que Furar Também", "Haters: Amá-los ou Odiá-los?" e "Help! Onde Foi Parar o Meu Consumidor?

O Fórum também realizou a entrega do PRÊMIO LIDE MARKETING EMPRESARIAL, que reconheceu empresas e profissionais em 11 categorias. O homenageado da noite foi José Roberto Maciel, CEO do SBT. O evento teve patrocínio de ABA e apoio de CNN. Participação especial: CINE, DUNNHUMBY, Front 360º, HANDS, ID – LEW, LARA TBWA e SBT. Participação: GRUPO BEM, INFORMAR SAÚDE, OTIMA e URBANA MÍDIA. Colaboração: ALIANSCE SONAE, ATHIE WOHNRATH, LUA NOVA, PULLSE, SCORE GROUP e OPICE BLUM. Ativação: CNN, COOXUPÉ, DUNNHUMBY, FRONT 360, SCORE GROUP e TECHNOGYM. Fornecedores oficiais: ECCAPLAN, COCA COLA FEMSA, COOXUPE, CARUSO, EMPORIO QUEEN, FORMAG'S, INFORMAR SAÚDE, GRAFICA OCEANO, MAIS PURA, ONE MORE DRINK, PROGRAMASSOM, PROS, RCE DIGITAL, ROBERTO RISCALA PAISAGISMO, THE LED, TRACK, UPS e Y&R. Mídia partners: 29 HORAS, BAND NEWS FM, EDITORA TRÊS, ESTADAO, GRUPO KALLAS, PRNEWSWIRE, PROPMARK, RÁDIO BAND AM, RÁDIO JOVEM PAN, RÁDIO ALPHA FM, REVISTA LIDE, TV LIDE e UOL.

