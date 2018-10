Huntsman Cancer Institute als erster Standort in den USA mit nanoScan 3 Tesla PET/MRI ausgerüstet

SALT LAKE CITY und BOSTON, October 2, 2018 /PRNewswire/ --

Das Center for Quantitative Cancer Imaging am Huntsman Cancer Institute (HCI) an der University of Utah in Salt Lake City, UT, hat als erster Standort in den USA das präklinische In-vivo-Bildgebungssystem nanoScan PET/MRI 3T installiert. Es handelt sich hierbei um die weltweit 10. Installation des nanoScan MRI 3T.