Huobi China bude hrať hlavnú úlohu vo vývoji BSN

PEKING, 7. mája 2020 /PRNewswire/ -- Záujem Číny o technológiu blockchainu nadobúda nový rozmer spolu so vstupom servisných sietí založených na blockchainoch (BSN) do komerčného priestoru dňa 25. apríla. Cieľom tejto siete je umožniť spoločnostiam a vývojárom softvéru zapojiť sa do siete BSN a rýchlo a lacno vytvárať aplikácie založené na blockchainoch.