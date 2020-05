Huobi China odegra kluczową rolę w stworzeniu BSN

PEKIN, 7 maja 2020 r. /PRNewswire/ – 25 kwietnia Chiny udostępniły do użytku komercyjnego sieć usług opartych na łańcuchu blokowym (ang. Blockchain-Based Service Network – BSN). Jest to kolejny dowód rosnącego zainteresowania Państwa Środka technologią łańcucha blokowego. Z założenia dostęp do sieci BSN ma umożliwić firmom i twórcom oprogramowania szybkie i niedrogie opracowywanie aplikacji opartych na technologii łańcucha blokowego.