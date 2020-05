Huobi China s'apprête à jouer un rôle central dans le cadre du développement du BSN

Ce réseau BSN est bien plus qu'un réseau qui fonctionnera en Chine. Il s'est avéré efficace et viable, ainsi qu'évolutif en Chine, et a été adopté à travers le monde. Hong Kong et Singapour font partie des plus de 84 villes au sein desquelles le réseau est d'ores et déjà testé.

D'après un document partagé avec le public lors de la conférence de presse de commercialisation du BSN le 25 avril, le BSN a enregistré 128 nœuds urbains publics via ses membres télécoms, et espère en déployer jusqu'à 200 de plus d'ici la fin de l'année.

Huobi China a terminé l'une des infrastructures qui sera intégrée au BSN d'ici le mois de juillet 2020. Le public pourra bientôt accéder à l'infrastructure de blockchain prise en charge par Huobi China.

Yuming Yuan, PDG de Huobi China, a évoqué le projet et ses grandes ambitions, ainsi que la manière dont il voit Huobi China jouer son rôle.

« Le fait que Huobi China ait été acceptée parmi les quatre fournisseurs d'infrastructures sous-jacentes pour le BSN constitue une nouvelle étape majeure. Nous sommes reconnus comme l'une des entreprises leaders dans le secteur de la blockchain, et nos compétences en recherche ainsi que nos capacités à lancer le projet et à constituer un proche partenaire dans la création d'un écosystème de blockchain intégré, sont tout à fait nécessaires dans le cadre du programme BSN », a expliqué Yuan.

Cette initiative est inédite à l'échelle mondiale. Bien que l'intérêt croissant pour la blockchain en Chine ait été rapporté à nombreuses reprises, la mise en œuvre du BSN témoigne de cette ambition.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1164704/HuobiChinaPlayPivotalRole.jpg

SOURCE Huobi China