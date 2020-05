Huobi China spielt entscheidende Rolle in der Entwicklung des BSN

BEIJING, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Das Interesse Chinas an der Blockchain-Technologie ist bereit für den nächsten Schritt, da das Servicenetz auf Basis der Blockchain (BSN) am 25. April seine kommerzielle Tätigkeit aufnimmt. Ziel dieses Netzwerkes ist, Firmen und Softwareentwickler in die Lage zu versetzen, sich an das BSN anzudocken und schnell und erschwinglich Anwendungen auf Grundlage der Blockchain zu schaffen.