Huobi Derivative Market auf Konferenz in New York City ins Leben gerufen

NEW YORK, 30. November 2018 /PRNewswire/ -- Auf der Cryptofrontiers Conference in New York City wurde heute der Startschuss für den nächsten Schritt beim Handel von Kryptowährungen gegeben. Der Handel mit Kryptowährungs-Kontrakten – zusammen mit einer umfassenden Reihe anderer ausgeklügelter Trading-Dienstleistungen für digitale Assets – ist nun in ausgewählten Ländern über die Huobi Derivative Market (Huobi DM) Börse verfügbar. Huobi DM bietet Teilnehmern die Möglichkeit zum Handel sowohl bei steigenden als auch fallenden Kryptowährungs-Preisen und stellt fortschrittliche Tools zur Kontrolle von Risiken und Unsicherheiten bereit.