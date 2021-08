Huobi Global lanceert gratis campagne voor bankpasgebruikers in EEA en UK

Gedurende een maand kunnen gebruikers met een Visa of Mastercard in selecte regio's zonder kosten cryptovaluta's aankopen als ze EUR/GBP gebruiken

LONDEN, 20 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Huobi Global, een van 's werelds toonaangevende digitale activabeurzen, heeft vandaag een kosteloze campagne aangekondigd voor gebruikers in selecte regio's die digitale activa kopen met bankpassen. Het gebruik van een bankpas of creditcard is een van de makkelijkste manieren om bitcoin en andere cryptovaluta's te kopen. Voor gebruikers die niet bekend zijn met blockchain-technologie is dit proces met name aantrekkelijk, omdat betaalkaarten zeer populair zijn in e-commerce.

Van 18 augustus om 10.00 uur (UTC) t/m 1 september om 12.00 uur (UTC) kunnen gebruikers met een Visa of Mastercard die is uitgegeven in het Europese Economische Gebied (EEA)* en het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder kosten crypto's aankopen als ze betalen in EUR/GBP.

Hoe u crypto koopt met uw creditcard/bankpas

De procedure om crypto te kopen met een bankpas via Huobi is als volgt:

Log in op de Huobi Quick Buy site (WEB/APP).

Voer het bedrag van de bestelling in.

Link uw bankpas.

Rond de betaling af en ontvang uw crypto

In de afgelopen jaren hebben mensen in het VK en in heel Europa een groeiende belangstelling voor digitale activa aan de dag gelegd, wat met name wordt toegeschreven aan de lage spaarrentes die door de meeste banken in de regio worden aangeboden. Volgens een rapport van Techsci Research wordt verwacht dat de Europese cryptovalutamarkt in de periode 2021-2025 een enorme groei zal doormaken.

Zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of England hebben onlangs hun toekomstig advies aangaande rentetarieven bijgesteld. Naarmate gebruikers kennismaken met de voordelen van de lage rente, zal de cryptovalutamarkt naar verwachting een lange periode van groei en ontwikkeling doormaken.

"We hebben meer vraag naar cryptodiensten gezien in het VK en EEG, en hebben daarom in deze gebieden meer campagnes aangeboden. We zullen onze voortdurende toewijding aan deze gemeenschappen voortzetten door hen tastbare voordelen en prikkels te bieden om deel te nemen aan de groeiende cryptomarkt," aldus Jeff Mei, Directeur Mondiale Strategie van Huobi Group.

*De EEA-landen zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Over Huobi Group

Als een mondiaal toonaangevend bedrijf in de blockchain-sector werd Huobi Group in 2013 opgericht met een missie om doorbraken te ontwikkelen in de belangrijkste blockchain-technologie en de integratie van blockchain-technologie in andere sectoren. Huobi Group heeft zich uitgebreid in publieke blockchains, de handel in digitale activa, wallets, mining pools, eigen investering, incubatie, onderzoek naar digitale activa en meer. Huobi Group heeft een wereldwijd ecosysteem voor de digitale economie opgebouwd door te investeren in meer dan 60 upstream- en downstream-bedrijven in de blockchain-sector en heeft een holistische wereldwijde ecologie voor de digitale economie gecreëerd.

Kijk voor meer informatie op https://blog.hbg.com/.

