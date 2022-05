Huobi Global mène une campagne pour présenter son écosystème en pleine expansion et attirer de nouveaux utilisateurs

LONDRES, 5 mai 2022 /PRNewswire/ -- Huobi Global, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a annoncé le lancement de sa dernière campagne visant à inciter de nouveaux utilisateurs à entrer dans la cryptomonnaie et à profiter des avantages offerts par son écosystème.

La reprise de l'économie mondiale s'est heurtée à de nouvelles vagues de cas de COVID-19, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à la flambée des prix des matières premières. Dans ces circonstances, le rôle du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale est mis à mal. À mesure que le dollar américain demeure instable, les particuliers recherchent naturellement des possibilités d'investissement alternatives pour se protéger contre l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

Grâce à leur caractère décentralisé, immuable et anonyme, les cryptoactifs ont rapidement suscité une adoption et une acceptation à grande échelle auprès des sociétés de premier ordre, des institutions privées, des gestionnaires de patrimoine et du grand public.

Selon les données récentes de la Banque des règlements internationaux, de nombreux pays dans le monde étudient ou ont émis des cryptomonnaies, permettant un ancrage des ressources stratégiques comme l'or, les diamants ou le pétrole.

Afin de transmettre aux nouveaux utilisateurs une compréhension de base de l'investissement dans les actifs numériques et d'expérimenter les avantages que cela pourrait apporter, Huobi Global a lancé une campagne intitulée : Deposit and Trade (dépôt et échange).

Depuis le vendredi 29 avril 2022, les nouveaux utilisateurs de Huobi Global peuvent s'inscrire et déposer 100 USDT sur leur compte spot et effectuer une seule transaction (au moins 100 USDT) pour pouvoir obtenir une récompense exclusive.

Parmi les récompenses, une carte à valeur stockée de 240 USDT, ainsi qu'un coupon booster de 25 % d'APY. La carte à valeur stockée peut être utilisée pour déduire les frais de transaction tandis que le coupon peut être utilisé pour effectuer un dépôt en USDT pendant 10 jours, le montant total étant plafonné à 10 000 USDT. Les utilisateurs qui accomplissent les tâches sous 48 heures peuvent également gagner des récompenses doubles.

« La croissance et l'innovation issues de l'industrie de la cryptomonnaie sont inégalées et nous sommes encore considérés comme précurseurs dans l'optimisation de son véritable potentiel et de sa portée mondiale. La dernière campagne de Huobi Global présente nos produits, nos services et notre écosystème complets, tout en facilitant le parcours d'investissement en cryptomonnaie des nouveaux utilisateurs », a déclaré Du Jun, cofondateur de Huobi.

Huobi Global est l'une des rares bourses de cryptomonnaies à figurer dans le top 10 mondial pour les transactions au comptant et les transactions sur produits dérivés. Huobi compte neuf années consécutives d'activité. Desservant des dizaines de millions d'utilisateurs à travers 160 pays dans le monde, Huobi Global propose des services de spot, de dérivés, de NFT, de produits de dépôt fixe et plus encore.

Pour participer à la campagne ou pour plus d'informations, veuillez cliquer ici .

À propos de Huobi Group

Huobi Group est une entreprise de blockchains de calibre mondial fondée en 2013 dans le but de réaliser des percées dans la technologie de la blockchain et de favoriser son intégration au sein d'autres secteurs. Huobi Group a élargi sa gamme de produits et de services aux domaines des blockchains publiques, de la négociation d'actifs numériques, des portefeuilles, des coopératives de minage, des mises de fonds des propriétaires, de l'incubation de projets, de la recherche d'actifs numériques, et plus encore. Huobi Group a établi un écosystème numérique mondial en investissant dans plus de 60 entreprises en amont et en aval de l'industrie de la blockchain.

SOURCE Huobi