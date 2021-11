Huobi Group celebra o 8º aniversário de fundação com concurso de viagem espacial e uma cúpula virtual com presença de Alan Greenspan

SINGAPURA, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Huobi Group, uma empresa líder mundial em blockchain, anunciou hoje o lançamento do seu 8º aniversário de fundação. Continuando até o final de novembro, uma série de eventos e iniciativas será realizada em cidades capitais em todo o mundo para comemorar este marco importante. Como parte dessas comemorações, a Huobi doará milhões de dólares em prêmios, incluindo um bilhete especial para o espaço. Na segunda-feira, 8 de novembro, a Huobi realizará seu fórum anual do setor on-line: Huobi Summit 2021: Blockchain e Beyond.

O tema central das comemorações deste ano é "infinidade", que reflete a imparcialidade no tempo, imaginação e possibilidades que o setor de blockchain oferece. O tema também incorpora inovação, dinamismo e os rápidos avanços técnicos por trás das criptomoedas e do setor de blockchain.

Além disso, o Huobi Group lançará sua principal campanha, que oferecerá a um afortunado vencedor a experiência única com uma viagem aos perímetros externos da terra. O vencedor poderá desfrutar de vistas espetaculares que estão literalmente fora deste mundo. Refletindo a visão do Huobi Group de tornar o financiamento mais acessível e inclusivo, esta incrível oportunidade será aberta a todos os usuários globais da Huobi.

Na segunda-feira, 8 de novembro, o Huobi Group sediará a Huobi Summit 2021: Blockchain e muito mais. A cúpula contará com discussões exclusivas em painéis com economistas convidados, funcionários do governo e líderes de negócios, que compartilharão suas percepções sobre tendências e oportunidades dentro e além do setor de blockchain. A lista de palestrantes incluirá o ex-Presidente da Reserva Federal dos EUA Alan Greenspan e membros de destaque globais dos setores governamental, empresarial e acadêmico.

Du Jun, cofundador do Huobi Group, disse: "Estamos extremamente orgulhosos de celebrar nosso 8º aniversário, um marco significativo em nosso setor em crescimento e evolução. Isso não poderia ter acontecido sem o apoio de nossa equipe, parceiros e usuários leais em todo o mundo. O setor de blockchain e criptomoedas está desenvolvendo em um ritmo rápido e espero ver novos desenvolvimentos de ponta evoluírem ao lado dele. Para reforçar nossa estratégia de expansão global, a Huobi também está buscando aumentar o seu número de funcionários globais para 3.000 até o final do ano."

"Daqui em diante, continuaremos a expandir nossa presença global para introduzir produtos inovadores e serviços localizados. Como sempre, continuamos comprometidos em manter nossos ativos de usuários seguros e protegidos, por meio do rigoroso cumprimento das leis e regulamentos locais", concluiu Du.

Além das atividades acima mencionadas, o Huobi Group reunirá seus clientes e funcionários por meio de eventos off-line em Nova York, Turquia e Hong Kong. Milhões de dólares em prêmios serão distribuídos a indivíduos felizardos por meio de diferentes promoções na plataforma Global da Huobi.

A publicidade para a campanha de aniversário será impulsionada por meio de propagandas marcantes em oito cidades: Buenos Aires, Dubai, Istambul, Kuala Lumpur, Londres, Rio de Janeiro, Seul e Tóquio.

Para mais informações sobre o concurso exclusivo de bilhetes espaciais, a cúpula virtual e as atividades da Huobi, acesse a página inicial do 8º aniversário ou siga a hashtag #HuobiTurns8 no Instagram, Twitter e outras redes de mídia social.

Sobre o Huobi Group

Como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, o Huobi Group foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de blockchain central e tecnologia de blockchain de integração com outros setores. O Huobi Group expandiu para blockchains públicos, negociação de ativos digitais, carteiras, piscinas de mineração, investimentos proprietários, incubação, pesquisa de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema global do setor de economia digital ao investir em mais de 60 empresas a montante e a jusante no setor de blockchain.

FONTE Huobi Group

SOURCE Huobi Group