Huobi Lanza Campaña de Año Nuevo Lunar de USD 100 Millones para Apoyar el Desarrollo del Metaverso

LONDRES, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Huobi Global, uno de los exchanges de activos digitales líderes en el mundo, anunció hoy el lanzamiento oficial de su campaña de Año Nuevo Lunar, llamada Prime Fest: Tiger Year.

Hasta el 14 de febrero de 2022, esta campaña alentará a los usuarios a explorar futuras posibilidades en el metaverso, una amplia red de mundos virtuales que podría incorporar realidad aumentada, realidad virtual, avatares holográficos 3D, video y otros medios de comunicación en el futuro. Para promover el desarrollo del metaverso, Huobi distribuye USD 100 millones en premios y recompensas, entre ellos, el acceso a nuevas listas de tokens de metaverso en Primelist, productos de gestión de activos de alto rendimiento en PrimeEarn y sorteos especiales de premios sorpresa en PrimeBox. Huobi también invitará a los participantes a registrarse para identificadores descentralizados (DID) o identidades virtuales personalizadas en el metaverso; estos usuarios serán elegibles para ganar avatares NFT con temática de tigre.

Los DID de Huobi están diseñados para ser el punto de entrada de los usuarios al metaverso, y les proporcionan un punto de acceso entre la Web2 y la Web3. Los DID son ampliamente considerados un requisito previo para cualquier persona que desee ingresar al metaverso, ya que no solo otorgan acceso a los usuarios, sino también graban y verifican toda la información y la actividad en las cadenas de bloques. Los DID ofrecen a los usuarios seguridad, propiedad e interoperabilidad. La plataforma NFT de Huobi lanzó sus propios DID a finales de 2021 para ofrecer a usuarios selectos acceso a lanzamientos exclusivos de NFT, lluvias de criptomonedas (airdrops) y otros beneficios especiales.

"Nuestro énfasis en el metaverso refleja nuestras intenciones de ofrecer una experiencia de criptomonedas más divertida y única", afirmó Du Jun, cofundador de Huobi. "No somos solo otro Exchange de trading spot. Nos enorgullece nuestro diverso conjunto de productos y servicios, y las promociones que llevamos a cabo están diseñadas para incorporar un elemento lúdico a la experiencia comercial y hacerla más divertida".

Huobi ha estado apoyando proyectos de GameFi y metaverso a través de inversiones y listado de tokens. En septiembre de 2021, Huobi lanzó un fondo de USD 10 millones para invertir en proyectos emergentes de GameFi. El Fondo ha invertido en Zuki Moba, un juego de deportes electrónicos orientado a la comunidad de Vietnam de tipo campo de batalla multijugador en línea (MOBA) y Project SEED, un proyecto GameFi que utiliza un modelo de "Play To Earn".

Durante el último año, Huobi publicó tokens como Decimated (DIO), un juego en línea multijugador de tipo juego de roles en un metaverso ciberpunk distópico, y ERTHA, un juego que les permite a los jugadores explorar e investigar un mundo virtual especializándose y aumentando la fortaleza de sus respectivos NFT y países.

