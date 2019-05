Huobi maakt van Bitcoin Pizza Day Huobi Prime Day met maximaal 50% korting op Bitcoin & lancering van Prime 3

"Bitcoin Pizza Day is dit jaar Prime Day," zei de Global CEO van Huobi Livio Weng op de BTC promotie. "Het begon als een grap toen we zeiden dat we Bitcoin via Prime op de beurs zouden brengen, maar toen dacht ik, hoe kunnen we nou beter Prime 3 lanceren en Pizza Day vieren? We gaan het gewoon doen!"

Aanbiedingen Pizza Day:

Huobi biedt Bitcoins voor gebruikers aan ter waarde van 1,5 miljoen* USDT in twee speciale transactiefases op 22 mei, vanaf 18:00 (GMT +8). In de eerste ronde zal 20% van de totale voorraad aan Bitcoins worden aangeboden aan gebruikers, met 50% korting op de marktwaarde*. In de tweede ronde wordt de resterende 80% van de totale voorraad aan Bitcoins aangeboden aan gebruikers, met 12% korting op de marktwaarde*. In de eerste ronde wordt verkocht op basis van de volgorde van de aanvragen. In de tweede ronde worden alle geschikte aanvragen deels vervuld via aangepaste systeemmatching. "Met andere woorden, alle gekwalificeerde gebruikers in onze tweede ronde zullen ten minste een deel van de BTC krijgen die zij willen hebben", zei Ross Zhang, Head of Marketing voor Huobi Group. "Ik wil iedereen wel waarschuwen dat we verwachten dat de belangstelling groot is, en dus moet u in de eerste ronde snel zijn en geluk hebben. Ook zal iedereen die de tweede ronde ingaat en verwacht dat zijn of haar volledige aanvraag wordt vervuld zijn of haar verwachtingen moeten bijstellen."

U kunt op verschillende manier in aanmerking komen voor deelname. Gebruikers die gedurende de zeven dagen voor de lancering (15 mei tot 21 mei) ten minste 1000 Huobi Token (HT) hebben, ons eigen token bij Huobi Global, komen in aanmerking voor deelname. Gebruikers met een dagelijks gemiddelde van 20000 of meer USDT of dezelfde waarde in BTC, NEW, TT of TOP kunnen ook meedoen.

Huobi organiseert ook een aantal verschillende andere activiteiten in het kader van de Bitcoin, waaronder het weggeven van 1 BTC tegen originele Bitcoin Pizza Day-prijzen ($0,0031) aan een gelukkige gebruiker, en meer.

Voor regels en informatie: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000271862-Huobi-Global-will-Launch-Special-Prime-Trading-Project-Bitcoin-BTC-on-May-22-2019

Lancering Huobi Prime 3 – Reserve Rights Token (RSR)

Centraal op Huobi Prime Day staat de lancering van RSR op Huobi Prime, het ondersteuningstoken voor het payment-service-over-blockchain project Reserve. Bij het project zijn de volgende financiers betrokken, waaronder de medeoprichter van PayPal Peter Thiel, Y Combinator Chairman Sam Altman, Ran Neuner en Mike Arrington van TechCrunch, samen met een oprichtingsteam met voormalige leden van Google, Tesla, OpenAI, IBM, MIRI en Impossible Foods. RSR is ontworpen om de stabiliteit van de op de USD gestoelde stablecoin Reserve token (RSV) van Reserve te behouden. De missie van het algehele project is het opstellen van een universele waardeopslag - met name in gebieden met een onbetrouwbare bankinfrastructuur en/of waar inflatie een groot probleem is.

Transacties zullen voor de lancering van de RSR ook in twee rondes plaatsvinden. Net als bij onze speciale BTC-verkoop wordt 20% van de RSR-tokens op Prime aangeboden aan gebruikers in de eerste ronde op volgorde van aanvraag, en 80% van de RSR-tokens op Prime wordt uitgegeven aan gebruikers in de tweede ronde via aangepaste systeemmatching.

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gebruikers tussen 15 en 21 mei ten minste 1.000 HT bezitten.

Transacties op Huobi Prime 3 beginnen om 20:00 (GMT + *) op 22 mei. De prijs van RSR wordt vastgesteld op maximaal 1RSR = $0,0006 voor de eerste ronde en 1RSR = $0,0011 in de tweede ronde.

"Wij kijken met veel genoegen uit naar de samenwerking met Reserve aan onze derde Prime-lancering, in het bijzonder voor Prime Day", zei Weng.

Voor alle regels en informatie over Prime 3: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000266501-Huobi-Global-will-Launch-Third-Prime-Trading-Project-Reserve-Protocol-on-May-22-2019

Disclaimer: Huobi Prime zal nooit, onder geen enkele omstandigheid, prijsvoorspellingen doen of een beeld geven van de investeringseigenschappen van het vermogen. Huobi Prime geeft geen financieel advies of transactieadvies en gebruikers van Huobi Prime dienen onafhankelijke analyses uit te voeren en, waar van toepassing, juridisch en financieel advies en advies over belastingzaken in te winnen bij derden. Huobi Prime is beperkt tot gebruikers uit rechtsgebieden waar digitale vermogenstransacties toegestaan zijn en er geen wetmatige beperkingen van toepassing zijn.

*De marktwaarde dient vastgesteld te worden als gemiddelde prijs van het transactiepaar HT/BTC tussen 22 mei 2019 16:45:00 tot 17:45:00.

Over Huobi:

Huobi Group bestaat uit tien upstream- en downstreambedrijven en is het meest toonaangevende blockchainbedrijf ter wereld. Huobi Group werd in 2013 opgericht en de samengestelde omzet van het bedrijf bedraagt meer dan $1 biljoen. De groep biedt met trots veilige, eenvoudige handelstransacties met cryptovaluta aan, samen met dienstverlening voor vermogensbeheer voor miljoenen gebruikers in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie naar www.hbg.com

Neem voor vragen a.u.b. contact op met: jiayi li, +65 92295769, media@huobi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/889204/Huobi_Prime_Day.jpg

SOURCE Huobi Global